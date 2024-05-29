Росія призупиняє обмін полоненими з Україною

29 травня уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова офіційно заявила, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими з Україною й безпідставно звинуватила у всьому Київ.
Росія знову блокує процес обміну полоненими з Україною
Окрім того, поплічниця Путіна почала дякувати Міноборони РФ за роботу щодо повернення людей із полону.
Що також важливо розуміти, раніше Москалькова публічно брехала про те, що надіслала українському омбудсмену Дмитру Лубінцю список із 500 полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати вже кілька місяців.
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