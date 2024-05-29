Росія призупиняє обмін полоненими з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія призупиняє обмін полоненими з Україною

Тетяна Москалькова
Джерело:  online.ua

29 травня уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова офіційно заявила, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими з Україною й безпідставно звинуватила у всьому Київ.

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На жаль, кілька місяців через Україну, яка постійно висуває нові надумані вимоги, обміни припинені, - цинічно заявила російська омбудсменка.

Окрім того, поплічниця Путіна почала дякувати Міноборони РФ за роботу щодо повернення людей із полону.

Ми відчуваємо хвилювання та напруження людей і робимо все можливе, щоб довести до їхньої інформації про заходи з боку держави.

Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова

Уповноважена з прав людини у Росії

Що також важливо розуміти, раніше Москалькова публічно брехала про те, що надіслала українському омбудсмену Дмитру Лубінцю список із 500 полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати вже кілька місяців.

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