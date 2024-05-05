Вселенський Патріарх закликав до обміну полоненими "всіх на всіх" між Україною та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Вселенський Патріарх закликав до обміну полоненими "всіх на всіх" між Україною та РФ

КШППВ
Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Патріарх Варфоломій закликав до обміну "всіх на всіх"

У своєму зверненні з нагоди великого свята Христового воскресіння Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими.

Це було б дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього.Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця, щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про воскресіння Христа на наших вустах.

Вселенський Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій

Що відомо про обмін "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Україна розглядає можливість проведення обміну за принципом "всіх на всіх".

На католицький Великдень, 31 березня, Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх". Українська влада відреагувала на це, заявивши, що підтримує ініціативу, але Росія у традиційній для неї манері виступає "проти".

Президент Володимир Зеленський також висловився про ідею обміну "всіх на всіх". На його думку, це можна зробити до завершення війни.

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