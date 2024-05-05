Вселенский Патриарх призвал к обмену пленными "всех на всех" между Украиной и РФ

Вселенский Патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".

Патриарх Варфоломей призвал к обмену "всех на всех"

В своем обращении по случаю великого праздника воскресения Христа Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.

Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня. Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти по пути истины и свободы, исполненные надежды, с известием о воскресении Христа на наших устах. Вселенский Патриарх Варфоломей

Что известно об обмене "всех на всех"

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина рассматривает возможность проведения обмена по принципу "всех на всех".

На католическую Пасху, 31 марта, Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех". Украинские власти отреагировали на это, заявив, что поддерживают инициативу, но Россия в традиционной для нее манере выступает "против".

Президент Владимир Зеленский также высказался об идее обмена "всех на всех". По его мнению, это можно сделать до завершения войны.