Россия приостанавливает обмен пленными с Украиной

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова официально заявила, что власти РФ решили приостановить обмен пленными с Украиной и безосновательно обвинила во всем Киев.
Россия снова блокирует процесс обмена пленными с Украиной
Кроме того, приспешница Путина начала благодарить Минобороны РФ за работу по возвращению людей из плена.
Что также важно понимать, ранее Москалькова публично врала о том, что отправила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина якобы отказывается забирать уже несколько месяцев.
Лубинец рассказал, как РФ пытается обмануть партнеров Украины
23 мая уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о сложной ситуации с обменами украинских военнопленных.
По его словам, борьба за освобождение наших людей продолжается ежедневно и никогда не останавливается, несмотря на то, что страна РФ активно блокирует этот процесс.
Он также призывал украинцев и международное сообщество не забывать, с кем мы воюем.
Лубинец подчеркнул, что Российская Федерация как коварно воюет против Украины, так и коварно ведет переговоры.
Прежде всего, речь идет о Татьяне Москальковой, которая постоянно выступает с лживыми заявлениями относительно процесса обмена пленными.
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