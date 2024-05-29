Россия приостанавливает обмен пленными с Украиной

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова официально заявила, что власти РФ решили приостановить обмен пленными с Украиной и безосновательно обвинила во всем Киев.

Россия снова блокирует процесс обмена пленными с Украиной

К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены, – цинично заявила российская омбудсменка. Поделиться

Кроме того, приспешница Путина начала благодарить Минобороны РФ за работу по возвращению людей из плена.

Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства. Татьяна Москалькова Уполномоченная по правам человека в России

Что также важно понимать, ранее Москалькова публично врала о том, что отправила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина якобы отказывается забирать уже несколько месяцев.

Лубинец рассказал, как РФ пытается обмануть партнеров Украины

23 мая уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о сложной ситуации с обменами украинских военнопленных.

По его словам, борьба за освобождение наших людей продолжается ежедневно и никогда не останавливается, несмотря на то, что страна РФ активно блокирует этот процесс.

Еще раз подчеркнул, что мы упорно работаем над вопросом возвращения наших Защитников и Защитниц, несмотря на то, что Россия блокирует этот процесс и отказывается утверждать списки, которые мы предоставляем российской стороне для обменов. Однако мы продолжаем искать новые механизмы для этого. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Он также призывал украинцев и международное сообщество не забывать, с кем мы воюем.

Лубинец подчеркнул, что Российская Федерация как коварно воюет против Украины, так и коварно ведет переговоры.