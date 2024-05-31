Лубінець оприлюднив подробиці обміну полоненими з РФ 31 травня

31 травня 75 українців повернулися з російського полону додому, хоча ще декілька днів тому представники Росії повідомляли, що обміни військовополоненими призупинено.

Російська сторона не дотримується жодних правил при обмінах — Лубінець

Про нехтування РФ міжнародним правом це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Міжнародними конвенціями чітко визначені пріоритети таких обмінів — спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші. Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаємо, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете — не забирайте. Знову ж таки, Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію. Зрозуміло, що ми порушуємо питання щодо жінок, важкопоранених, але натомість цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Він розповів історії двох жінок, яких повернули в межах останнього обміну.

Одна з них, оборонниця Маріуполя, два роки була в полоні, її сина окупанти утримували на тимчасово окупованих територіях. Його Україні вдалося звільнити раніше.

Нам спочатку вдалося повернути її сина. Потім ми неодноразово говорили щодо її повернення. Ми залучали навіть окремого посередника по її звільненню. На жаль, нам це не вдалося зробити раніше. І от сьогодні вона повернулася і більше ніж за два роки вперше обійняла сина. Поширити

Також у межах обміну до України повернулася представниця Національної поліції. Лубінець розповів, що її не просто утримували в полоні, а й катували як фізично, так і морально.

Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що Україна від неї відмовлялась, і повертали назад. Ми можемо тільки уявити, що відчувала дівчина в цей момент.

Він зазначив, що надіслав кілька десятків листів у міжнародні організації та порушував питання щодо неї з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але результатів вдалося досягти тільки зараз.

Згідно з міжнародними конвенціями, вона представниця Національної поліції, вона не є комбатантом, вона не воювала проти росіян. І Росія в порушення всіх норм її тримала і повернула тільки через процедуру обміну. Поширити

Він додав, що Україна фіксує, в якому стані передає російських військовополонених, і те, в якому стані повертаються наші громадяни.

Загалом, за його словами, всі, кого сьогодні повернули з полону, розповідають про тортури, традиційно, за його словами, звільнені з полону повідомляють, що не бачили представників Комітету Червоного Хреста. Третина зі звільнених — поранені, важкопоранені, і всі, за словами Лубінця, знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.

При цьому про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі, всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся.

Координаційний штаб розкрив деталі нового обміну полоненими

Що важливо розуміти, обмін відбувся саме завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося врятувати з російського полону 70 чоловіків і пʼятеро жінок: шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Варто також зазначити, що щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок, — йдеться в повідомленні.

Загалом з російського полону уже вдалось повернути 3210 українців.