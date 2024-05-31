Лубінець оприлюднив подробиці обміну полоненими з РФ 31 травня

31 травня 75 українців повернулися з російського полону додому, хоча ще декілька днів тому представники Росії повідомляли, що обміни військовополоненими призупинено.
Російська сторона не дотримується жодних правил при обмінах — Лубінець
Про нехтування РФ міжнародним правом це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповів історії двох жінок, яких повернули в межах останнього обміну.
Одна з них, оборонниця Маріуполя, два роки була в полоні, її сина окупанти утримували на тимчасово окупованих територіях. Його Україні вдалося звільнити раніше.
Також у межах обміну до України повернулася представниця Національної поліції. Лубінець розповів, що її не просто утримували в полоні, а й катували як фізично, так і морально.
Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що Україна від неї відмовлялась, і повертали назад. Ми можемо тільки уявити, що відчувала дівчина в цей момент.
Він зазначив, що надіслав кілька десятків листів у міжнародні організації та порушував питання щодо неї з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але результатів вдалося досягти тільки зараз.
Він додав, що Україна фіксує, в якому стані передає російських військовополонених, і те, в якому стані повертаються наші громадяни.
Загалом, за його словами, всі, кого сьогодні повернули з полону, розповідають про тортури, традиційно, за його словами, звільнені з полону повідомляють, що не бачили представників Комітету Червоного Хреста. Третина зі звільнених — поранені, важкопоранені, і всі, за словами Лубінця, знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.
При цьому про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі, всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся.
Координаційний штаб розкрив деталі нового обміну полоненими
Що важливо розуміти, обмін відбувся саме завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося врятувати з російського полону 70 чоловіків і пʼятеро жінок: шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.
Варто також зазначити, що щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок, — йдеться в повідомленні.
Загалом з російського полону уже вдалось повернути 3210 українців.
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