Координаційний штаб сповіщатиме сімʼї полонених та зниклих безвісти через "Дію"

Відтепер Координаційний штаб надсилатиме сповіщення рідним полонених та зниклих безвісти через «Дію». Це робитимуть, щоб захистити їх від фейків.
Головні тези:
- Усі сповіщення з кабінету штабу з питань поводження з військовополоненими тепер будуть надходити в "Дію", а не надходити SMS-комунікацією.
- Додаток дозволяє робити запити, додавати та переглядати інформацію про зниклих безвісти та полонених, а також отримувати сповіщення про їх статус.
- Родичам надаються поради щодо безпечного пошуку зниклих близьких, включаючи уникання надання персональної інформації неперевіреним джерелам та збір необхідних доказів для розшуку.
У Дії спощіватимуть сімʼї полонених та зниклих безвісти
Зазначається, що часто росіяни користуються вразливістю родин військовополонених, цивільних, яких утримують у половині, та зниклих безвісти.
Вони, видаючи себе за представників Коордштабу, надсилають повідомлення, в яких вимагають гроші в обмін на «звільнення з полону». Або ж просять перейти за посиланням, а потім крадуть дані людини.
Щоб цього уникнути, усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у «Дії». Раніше родини інформували через SMS, а тепер їм приходитимуть push-сповіщення в «Дії».
Якщо ж людину вважали зниклою безвісти, а потім зʼявилася підтверджена інформація, що вона в полоні, то рідні теж отримають сповіщення в «Дії».
Важливо: щоб отримувати такі сповіщення, потрібно авторизуватися в «Дії», мати верифіковану картку платника податків, а також подати заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.
Загальні поради для пошуку зниклих близьких
У штабі попереджають, що не можна надавати свою персональну інформацію або відомості про зниклу особу неперевіреним організаціям та особам.
Особливо пильними закликають бути до груп у телеграмі з пошуку полонених.
Також звертають увагу, що родичам необхідно зібрати всі можливі факти і докази, необхідні для розшуку зниклого та надати ці відомості у відповідні установи та організації.
До таких доказів належать:
скріншоти повідомлень,
аудіозаписи розмов,
відео з камер спостережень,
відео з ворожих ресурсів.
Поради, рекомендації та алгоритми дій родини військовослужбовця у випадках, зникнення безвісти, потрапили в полон чи загинули містяться у Дорожній карті Координаційного штабу.
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