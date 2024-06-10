Координаційний штаб сповіщатиме сімʼї полонених та зниклих безвісти через "Дію"
Категорія
Україна
Дата публікації

Координаційний штаб сповіщатиме сімʼї полонених та зниклих безвісти через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації України
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Відтепер Координаційний штаб надсилатиме сповіщення рідним полонених та зниклих безвісти через «Дію». Це робитимуть, щоб захистити їх від фейків.

Головні тези:

 

  • Усі сповіщення з кабінету штабу з питань поводження з військовополоненими тепер будуть надходити в "Дію", а не надходити SMS-комунікацією.
  • Додаток дозволяє робити запити, додавати та переглядати інформацію про зниклих безвісти та полонених, а також отримувати сповіщення про їх статус.
  • Родичам надаються поради щодо безпечного пошуку зниклих близьких, включаючи уникання надання персональної інформації неперевіреним джерелам та збір необхідних доказів для розшуку.

У Дії спощіватимуть сімʼї полонених та зниклих безвісти

Зазначається, що часто росіяни користуються вразливістю родин військовополонених, цивільних, яких утримують у половині, та зниклих безвісти.

Вони, видаючи себе за представників Коордштабу, надсилають повідомлення, в яких вимагають гроші в обмін на «звільнення з полону». Або ж просять перейти за посиланням, а потім крадуть дані людини.

Щоб цього уникнути, усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у «Дії». Раніше родини інформували через SMS, а тепер їм приходитимуть push-сповіщення в «Дії».

Коли людина зникає, її родина залишає заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У «Дію» надходитимуть сповіщення про те, що заяву підтвердили, коли до справи додали інформацію та коли людину звільнили з полону.

Якщо ж людину вважали зниклою безвісти, а потім зʼявилася підтверджена інформація, що вона в полоні, то рідні теж отримають сповіщення в «Дії».

Важливо: щоб отримувати такі сповіщення, потрібно авторизуватися в «Дії», мати верифіковану картку платника податків, а також подати заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.

Загальні поради для пошуку зниклих близьких

У штабі попереджають, що не можна надавати свою персональну інформацію або відомості про зниклу особу неперевіреним організаціям та особам.

Особливо пильними закликають бути до груп у телеграмі з пошуку полонених.

Також звертають увагу, що родичам необхідно зібрати всі можливі факти і докази, необхідні для розшуку зниклого та надати ці відомості у відповідні установи та організації.

До таких доказів належать:

  • скріншоти повідомлень,

  • аудіозаписи розмов,

  • відео з камер спостережень,

  • відео з ворожих ресурсів.

Поради, рекомендації та алгоритми дій родини військовослужбовця у випадках, зникнення безвісти, потрапили в полон чи загинули містяться у Дорожній карті Координаційного штабу.

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