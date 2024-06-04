Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.
Головні тези:
- Понад 2200 українських захисників стали жертвами нелюдського поводження в російському полоні.
- Жорстокість та тортури, від яких страждають українські військовополонені, свідчать про злочинну стратегію російського уряду.
- Прокуратура розслідує понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими, що свідчить про серйозні наслідки для відповідальних осіб.
- Жорстоке поводження з українськими військовополоненими порушує міжнародні стандарти гуманного ставлення до військовополонених згідно з Женевськими конвенціями.
- Необхідно залучити міжнародне співтовариство до вирішення ситуації з порушеннями прав військовополонених та покласти відповідальність на катів та організаторів цих злочинів.
Навіть за спілкування українською мовою полонені зазнають фізичного насильства
Про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону .
Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.
Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.
Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.
Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Понад 500 з них свідчили про застосовування щодо них фізичного насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом.
Як зауважив Генпрокурор, агресор створив цілу систему з утримання українських полонених. Встановлено щонайменше 25 таких обʼєктів у 15 регіонах Росії.
Костін повідомив, що 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 військовослужбовцям російської федерації. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 2 осіб. Вже маємо один вирок.
Прокуратура розслідує знущання солдатів РФ з українських військовополонених
Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські солдати жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.
Як зазначили в прокуратурі, жорстоке поводження, погрози, імітація розстрілу та психологічний тиск кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.
Прокуратура зауважує, що російські військові порушили Женевські конвенції, які мають гарантувати військовополоненим гуманне ставлення.
Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.
Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії, — зазначив Лубінець.
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