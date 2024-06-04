Тортури та нелюдське поводження. Костін назвав кількість жертв російського полону — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Тортури та нелюдське поводження. Костін назвав кількість жертв російського полону — відео

Офіс Генерального прокурора
військовополонений

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії. 

Головні тези:

  • Понад 2200 українських захисників стали жертвами нелюдського поводження в російському полоні.
  • Жорстокість та тортури, від яких страждають українські військовополонені, свідчать про злочинну стратегію російського уряду.
  • Прокуратура розслідує понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими, що свідчить про серйозні наслідки для відповідальних осіб.
  • Жорстоке поводження з українськими військовополоненими порушує міжнародні стандарти гуманного ставлення до військовополонених згідно з Женевськими конвенціями.
  • Необхідно залучити міжнародне співтовариство до вирішення ситуації з порушеннями прав військовополонених та покласти відповідальність на катів та організаторів цих злочинів.

Навіть за спілкування українською мовою полонені зазнають фізичного насильства

Про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону .

Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор

Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.

Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.

Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Понад 500 з них свідчили про застосовування щодо них фізичного насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом.

Як зауважив Генпрокурор, агресор створив цілу систему з утримання українських полонених. Встановлено щонайменше 25 таких обʼєктів у 15 регіонах Росії.

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань вже маємо 12 підозрюваних.

Костін повідомив, що 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 військовослужбовцям російської федерації. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 2 осіб. Вже маємо один вирок.

Прокуратура розслідує знущання солдатів РФ з українських військовополонених

Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські солдати жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.

Як зазначили в прокуратурі, жорстоке поводження, погрози, імітація розстрілу та психологічний тиск кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.

Прокуратура зауважує, що російські військові порушили Женевські конвенції, які мають гарантувати військовополоненим гуманне ставлення.

Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії, — зазначив Лубінець.

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