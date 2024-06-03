Знущання солдатів РФ з військовополонених. Ідентифіковано одного з росіян

Журналісти ідентифікували одного з росіян, який знущався з українських військовополонених та зняв це на відео.

Що відомо про солдата РФ, який причетний до знущань з військовополонених українців

Журналісти встановили, що знімав відео 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. Вдома на нього чекає дружина Наталія і малолітній син.

Його обличчя видно найкраще. Також чути, що інший російський військовий кличе його “Барс”.

Фото — suspilne.media

За інформацією джерел Суспільного, наразі він — у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з Олексієм, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним “Барс”. Окупант у масці розповідає про роботу його підрозділу: “Штурмові, оборонні й інженерно-фортифікаційні обов'язки виконує наша рота”.

Фото — suspilne.media

Олексій часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях.

Фото — suspilne.media

Журналісти редакції розслідувань Суспільного написали на вотсап Олексія Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: “Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені”. Поширити

Що цьому передувало

2 червня Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.

Також прокуратура вже розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.