Знущання солдатів РФ з військовополонених. Ідентифіковано одного з росіян

Журналісти ідентифікували одного з росіян, який знущався з українських військовополонених та зняв це на відео.
Головні тези:
- Журналісти ідентифікували 32-річного росіянина, який знущався з українських військовополонених та зняв це на відео.
- Російський військовик, відомий як 'Барс', є членом штурмової групи 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії РФ.
- Олексій Кіпрін, якого ідентифікували, активно публікує у соцмережах фото зі служби, що свідчать про його участь у бойових діях.
- Відео з виявленими знущаннями над українськими військовополоненими стало об'єктом розслідування прокуратури, що почала провадження за фактом жорстокого поводження з військовополоненими.
- Дії російського військовика зафіксували на відео, де він змушує військовополонених співати пісню під загрозою вбивства та стріляє біля голови одного з полонених.
Що відомо про солдата РФ, який причетний до знущань з військовополонених українців
Журналісти встановили, що знімав відео 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. Вдома на нього чекає дружина Наталія і малолітній син.
Його обличчя видно найкраще. Також чути, що інший російський військовий кличе його “Барс”.
За інформацією джерел Суспільного, наразі він — у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.
Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з Олексієм, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним “Барс”. Окупант у масці розповідає про роботу його підрозділу: “Штурмові, оборонні й інженерно-фортифікаційні обов'язки виконує наша рота”.
Олексій часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях.
Журналісти редакції розслідувань Суспільного написали на вотсап Олексія Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.
Що цьому передувало
2 червня Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.
На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.
Також прокуратура вже розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.
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