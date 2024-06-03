Знущання солдатів РФ з військовополонених. Ідентифіковано одного з росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Знущання солдатів РФ з військовополонених. Ідентифіковано одного з росіян

рф
Read in English
Джерело:  Суспільне

Журналісти ідентифікували одного з росіян, який знущався з українських військовополонених та зняв це на відео.

Головні тези:

  • Журналісти ідентифікували 32-річного росіянина, який знущався з українських військовополонених та зняв це на відео.
  • Російський військовик, відомий як 'Барс', є членом штурмової групи 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії РФ.
  • Олексій Кіпрін, якого ідентифікували, активно публікує у соцмережах фото зі служби, що свідчать про його участь у бойових діях.
  • Відео з виявленими знущаннями над українськими військовополоненими стало об'єктом розслідування прокуратури, що почала провадження за фактом жорстокого поводження з військовополоненими.
  • Дії російського військовика зафіксували на відео, де він змушує військовополонених співати пісню під загрозою вбивства та стріляє біля голови одного з полонених.

Що відомо про солдата РФ, який причетний до знущань з військовополонених українців

Журналісти встановили, що знімав відео 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. Вдома на нього чекає дружина Наталія і малолітній син.

Його обличчя видно найкраще. Також чути, що інший російський військовий кличе його “Барс”.

Фото — suspilne.media

За інформацією джерел Суспільного, наразі він — у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з Олексієм, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним “Барс”. Окупант у масці розповідає про роботу його підрозділу: “Штурмові, оборонні й інженерно-фортифікаційні обов'язки виконує наша рота”.

Фото — suspilne.media

Олексій часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях.

Фото — suspilne.media

Журналісти редакції розслідувань Суспільного написали на вотсап Олексія Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: “Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені”.

Що цьому передувало

2 червня Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.

Також прокуратура вже розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ розстріляла полоненого цивільного у Вовчанську
Ігор Клименко
Російський військовий
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лубінець відреагував на чергове відео знущань окупантів РФ з українських військовополонених
Дмитро Лубінець
Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прокуратура розслідує знущання солдатів РФ з українських військовополонених
Офіс Генерального прокурора
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?