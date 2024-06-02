Лубінець відреагував на чергове відео знущань окупантів РФ з військовополонених ЗСУ

Російські загарбники поширили у мережі відео зі знущаннями з українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що це могло статися на Харківському напрямку.

Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу скандального відео

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими — не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Поширити

Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії. Дмитро Лубінець Омбудсман України

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.

Що відомо про розстріл окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках

Керівник департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах воєнного часу Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що наразі є всі ознаки того, що українські військовополонені не чинили опору і не мали при собі зброї.

Зараз правоохоронці намагаються опізнати розстріляних російськими окупантами військових для отримання більшої кількості даних.

Я можу тільки попередньо поки підтвердити, що, на жаль, такі злочини вчиняють на територіях, де ми не маємо фізичного доступу. Усі деталі перевіряють, зареєстроване кримінальне провадження. Велика ймовірність, що цей факт справді мав місце, і це була чергова страта наших військовополонених, — зазначив Бєлоусов.

Він також додав, що перевіряється інформація стосовно ймовірного відання наказу щодо розстрілу військовополонених ЗСУ з боку командира окупаційної армії РФ Сергія Іштуганова.