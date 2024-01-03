Звільнена з полону медикиня з Азовсталі розповіла про знущання росіян

Медикиня з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського Галина Федишин, яка потрапила до російського полону з “Азовсталі”, розповіла про знущання з боку окупантів.
Що відомо про знущання російських окупантів над українською полоненою
За словами командира 36 бригади Сергія Волинського, відомого за позивним “Волина”, Галина Федишин остання жінка-морпіх, яка досі залишалась у полоні росіян.
Зазначається, що росіяни кілька разів вдавали, нібито везуть полонену українку на обмін, однак потім повертали обратно.
У полоні вона стійко дотримувалася своїх поглядів і розмовляла лише українською мовою. 3 січня дівчину все ж повернули в Україну.
Що каже український омбудсмен
За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, полонену українку запевняли, що Україна від неї нібито відмовилась.
За словами Лубінця, весь цей час насправді російська сторона жодного разу не погоджувала її на обмін.
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