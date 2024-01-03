Перші миті повернення 230 захисників України з полону РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Перші миті повернення 230 захисників України з полону РФ — відео

КШППВ
Полонені

3 січня з російського полону повернули 230 українців. Серед них українські військові та 6 цивільних. Деякі з них перебували у полоні з першого дня вторгнення РФ.

Відео повернення українських полонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) показав відео довгоочікуваного обміну полоненими.

Його чекали з літа. Хвилюючі миті. Після довгої паузи наші Захисники повертаються з полону.

Обмін полоненими 3 січня

В Україну повернули 230 українців. Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.

48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.

У КШППВ розповіли, що додому повернулися семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці.

Також серед полонених нацгвардійці з ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП, яка у неволі принципово розмовляла українською мовою.

У реалізації цього обміну брали участь Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов розкрив подробиці масштабного обміну військовополоненими
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав ключову умову успішного обміну полоненими
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ показала унікальні кадри обміну полоненими — відео
СБУ
Полонені

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм