Перші миті повернення 230 захисників України з полону РФ — відео

3 січня з російського полону повернули 230 українців. Серед них українські військові та 6 цивільних. Деякі з них перебували у полоні з першого дня вторгнення РФ.

Відео повернення українських полонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) показав відео довгоочікуваного обміну полоненими.

Його чекали з літа. Хвилюючі миті. Після довгої паузи наші Захисники повертаються з полону. Поширити

Обмін полоненими 3 січня

В Україну повернули 230 українців. Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.

48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.

У КШППВ розповіли, що додому повернулися семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці.

Також серед полонених нацгвардійці з ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП, яка у неволі принципово розмовляла українською мовою.

У реалізації цього обміну брали участь Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.