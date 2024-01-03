Первые мгновения возвращения 230 защитников Украины из плена РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Первые мгновения возвращения 230 защитников Украины из плена РФ — видео

КШВОВ
пленные
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3 января из российского плена вернули 230 украинцев. Среди них украинские военные и 6 гражданских. Некоторые из них находились в плену с первого дня вторжения РФ.

Видео возвращения украинских пленных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) показал видео долгожданного обмена пленными.

Его ждали с лета. Волнящие мгновения. После долгой паузы наши Защитники возвращаются из плена.

Обмен пленными 3 января

В Украину вернули 230 украинцев. Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.

48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.

В КШВОВ рассказали, что домой вернулись семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске.

Также среди пленных нацгвардейцы из ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя, боевая медикиня из состава 36 ОБрМП, которая в неволе принципиально говорила на украинском языке.

В реализации этого обмена участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года. Тогда Украине удалось вернуть 22 воина.

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