Освобожденная из плена медик из Азовстали рассказала об издевательствах россиян

Медикиня из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Галина Федишин, попавшая в российский плен из "Азовстали", рассказала об издевательствах со стороны оккупантов.

Что известно об издевательствах российских окупантов над украинской пленной

По словам командира 36 бригады Сергея Волынского, известного по позывному Волыни, Галина Федишин последняя женщина-морх, которая до сих пор оставалась в плену россиян.

Отмечается, что россияне несколько раз делали вид, будто везут пленную украинку на обмен, однако потом возвращали обратно.

В плену она стойко придерживалась своих взглядов и говорила только на украинском языке. 3 января девушку все же вернули в Украину.

Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод "Ильича", "Азовсталь" и адский плен... - подчеркнул Волына. Поделиться

Что говорит украинский омбудсмен

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, пленную украинку уверяли, что Украина от нее якобы отказалась.

По словам Лубинца, все это время на самом деле российская сторона ни разу не согласовывала ее на обмен.