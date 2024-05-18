Жахливіше гітлерівської Німеччини. Партизан описав знущання росіян над українцями на ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Жахливіше гітлерівської Німеччини. Партизан описав знущання росіян над українцями на ТОТ

катівня
Джерело:  online.ua

Росіяни на тимчасово окупованих територіях знущаються над українцями гірше, ніж нацисти. Які тортури переживають українці на ТОТ розповів в інтерв'ю Online.UA військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.

Як окупанти РФ знущаються над українцями на окупованих територіях

За словами Артема Карякіна, тортури російських окупантів над українцями це набагато страшніше навіть, ніж гітлерівська Німеччина та гетто.

Коли ми зайдемо до Донецька, Луганська, коли ми знайдемо десятки тисяч поховань, людей нескінченності, людей просто порізаних частинами, я думаю, тоді світ дізнається, що це набагато страшніше навіть, ніж гітлерівська Німеччина та гетто. Я просто сам пройшов окупацію, я можу говорити про те, що бачив і знаю з фактів.

Артем “Східний” Карякін

Артем “Східний” Карякін

Військовослужбовець ЗСУ та партизан

За словами бійця ЗСУ, окупанти можуть посадити у підвал людей взагалі з будь-яких причин.

Починаючи з проукраїнської позиції передачі розвідданих, закінчуючи просто банально побутовою сваркою з колаборантом, який просто здасть тебе і приїдуть відповідні люди і заберуть тебе на підвал.

Спочатку у них триває превентивне затримання, це і є “підвал”. Тобто людину забирають по-тихому, нікуди її не передаючи, ні до офіційного ФСБ, ні до прокуратури, ні до суду. Тримають його "на підвалі" два місяці, б'ють, там тортури найрізноманітніші. Він зізнається у всіх бідах на цьому підвалі. І лише тоді його везуть назад. Знімають справжнє затримання, нібито справжнє. І вже тоді віддають слідству, — розповів Артем Карякін.

Росія маніпулює життями українців в окупації

Український воїн розповів, що окупанти РФ спеціально затримують мирних жителів для маніпуляції, торгів на обмінах та тиску на Україну, як на державу.

Для цього ж у них там є безліч дітей, які вивезені до РФ під різним приводом, нібито для опікунства чи ще чогось. Для цього вони викрадають масу місцевих, звичайних жителів, на яких у них нічого немає. Тут треба розуміти, що життя українця це головне, чим вони можуть шантажувати. Тому що життя росіян для росіян не є важливими. Їм байдуже на людей, які у нас сидять. Вони не обмінюють своїх кадрових військових, вони обмінюють карних злочинців, які воювали за них. Це говорить багато про що. Тобто їх менш цікавлять кадрові військові, аніж там карні злочинці. А чому? Бо карні злочинці знову підуть на штурм. Ми ж не можемо ігнорувати життя наших людей. І коли йдеться про двісті мирних жителів, які потрапили до рук окупантів, і сидять за фейковими статтями, ми зобов'язані за них боротися. І це ще один важіль на користь Росії, щоб нами маніпулювати, — підсумував Артем Карякін.

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