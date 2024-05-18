Жахливіше гітлерівської Німеччини. Партизан описав знущання росіян над українцями на ТОТ

Росіяни на тимчасово окупованих територіях знущаються над українцями гірше, ніж нацисти. Які тортури переживають українці на ТОТ розповів в інтерв'ю Online.UA військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.
Як окупанти РФ знущаються над українцями на окупованих територіях
За словами Артема Карякіна, тортури російських окупантів над українцями це набагато страшніше навіть, ніж гітлерівська Німеччина та гетто.
За словами бійця ЗСУ, окупанти можуть посадити у підвал людей взагалі з будь-яких причин.
Починаючи з проукраїнської позиції передачі розвідданих, закінчуючи просто банально побутовою сваркою з колаборантом, який просто здасть тебе і приїдуть відповідні люди і заберуть тебе на підвал.
Росія маніпулює життями українців в окупації
Український воїн розповів, що окупанти РФ спеціально затримують мирних жителів для маніпуляції, торгів на обмінах та тиску на Україну, як на державу.
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