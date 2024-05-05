В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні Ананьєвського — ГУР

Українська розвідка підтвердила, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника — організатора катівні.

ГУР підтвердило ліквідацію колаборанта

За даними розвідки, 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Він належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

ГУР зазначає, що Ананьєвський — колаборант, один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там він обіймав окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано, — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки. Поширити

Ліквідація колаборантів у Бердянську

5 травня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У мережі повідомляли, що у Бердянську підірвали автомобіль колаборанта, внаслідок чого зрадник помер.

Також 6 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому місті.

10 лютого у Бердянську ліквідували місцевого підприємця-колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.