В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні Ананьєвського — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні Ананьєвського — ГУР

ГУР
катівня

Українська розвідка підтвердила, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника — організатора катівні.

ГУР підтвердило ліквідацію колаборанта

За даними розвідки, 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Він належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

ГУР зазначає, що Ананьєвський — колаборант, один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там він обіймав окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано, — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Ліквідація колаборантів у Бердянську

5 травня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У мережі повідомляли, що у Бердянську підірвали автомобіль колаборанта, внаслідок чого зрадник помер.

Також 6 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому місті.

10 лютого у Бердянську ліквідували місцевого підприємця-колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Додамо, що Бердянськ був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загарбники перетворюють місто на свою військову базу, оскільки там знаходиться порт. Крім того, Москва хоче сполучити Бердянськ залізницею з іншими окупованими містами.

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