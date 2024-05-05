В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора застенки Ананьевского — ГУР

Украинская разведка подтвердила, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был ликвидирован предатель — организатор застенки.
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборанта
По данным разведки, 5 мая около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.
ГУР отмечает, что Ананьевский — коллаборант, один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там он занимал оккупационную должность.
Ликвидация коллаборантов в Бердянске
5 мая во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В сети сообщали, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего изменник скончался.
Также 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Был ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном городе.
10 февраля в Бердянске ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
Добавим, что Бердянск был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения РФ. Захватчики превращают город в свою военную базу, поскольку там находится порт. Кроме того, Москва хочет соединить Бердянск по железной дороге с другими оккупированными городами.
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