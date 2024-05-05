В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора застенки Ананьевского — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора застенки Ананьевского — ГУР

ГУР
застенка
Read in English
Читати українською

Украинская разведка подтвердила, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был ликвидирован предатель — организатор застенки.

ГУР подтвердило ликвидацию коллаборанта

По данным разведки, 5 мая около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.

ГУР отмечает, что Ананьевский — коллаборант, один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там он занимал оккупационную должность.

В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован, — говорится в сообщении Главного управления разведки.

Ликвидация коллаборантов в Бердянске

5 мая во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В сети сообщали, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего изменник скончался.

Также 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Был ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном городе.

10 февраля в Бердянске ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Добавим, что Бердянск был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения РФ. Захватчики превращают город в свою военную базу, поскольку там находится порт. Кроме того, Москва хочет соединить Бердянск по железной дороге с другими оккупированными городами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Андрющенко раскрыл подробности утренней "бавовны" в оккупированном Бердянске
"бавовна" в Бердянске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске раздались взрывы. Россияне заявили о сбитых ракетах
взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборантом, работавшим в колонии — видео
Бердянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?