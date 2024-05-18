Воїн ЗСУ пояснив, чому українцям не варто боятися примусової паспортизації на ТОТ

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем Карякін з позивним “Східний” розповів в інтерв'ю Online.UA, чому українцям не варто боятися примусової паспортизації на окупованих Росією територіях.

Українці не будуть нести відповідальність за паспорти РФ після деокупації міст

За словами Артема Карякіна, є випадки, коли люди живуть без паспорта Росії до цього дня. Але повноцінним життям це не назвати.

Українці не можуть нормально працювати, заробляти і просто забезпечувати собі якесь життя. Також вони не отримають жодних соцвиплат без паспорта.

Як зазначає Артем Карякін, багато хто з українців не хоче брати паспорт РФ, оскільки бояться, що при деокупації цих міст за це буде якась відповідальність з нашого боку.

Але я хочу сказати, краще його взяти. Це все ж таки не паспорт, це аусвайс просто. Це просто папірець, який дозволить просто людині жити. Тим більше, якщо він співпрацює зі спецслужбами нашими чи збройними силами. Нехай він краще візьме цих папірців якнайбільше. Головне, що він робить. Потім, при деокупації, я впевнений, що ми там розберемося. Плюс у нас також всі розуміють, що це все-таки примусова паспортизація і не будуть кожного, хто взяв паспорт, саджати прямо. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року.

Рух спротиву РФ на окупованих територіях України набирає обертів

За словами Артема Карякіна, потужний партизанський спротив в окупованих Росією регіонах України нікуди не зник, навпаки, він посилюється.

Наші громадяни продовжують власноруч ліквідовувати не лише росіян, а й колаборантів.

Тому потужних вибухів, як було з авто колаборанта Валерія Чайки у Старобільську Луганської області, буде ще більше.

У нас достатньо людей, які готові на це піти. І їх буде лише більше. Правил, в принципі, вже немає жодних на цій війні. І жодних чітких правил ні з нашого, ні з їхнього боку вже давно не існує. Потрібно розуміти, що росіяни йдуть на мерзенні вчинки і найжахливішими методами діють проти нас. І вони самі стирають правила, — розповів Артем “Східний” Карякін. Поширити

Як зазначає Артем Карякін, йому відомо про сотні інформаторів на окупованій Луганщині, які допомагають українським силам, передають їм розвіддані, ризикуючи життям.

Якщо говорити про все регіони, що знаходяться під контролем ворога, то це тисячі громадян.

Лише протягом останніх двох років військовослужбовець ЗСУ отримував важливу інформацію від понад 300 людей.