Воїн ЗСУ пояснив, чому українцям не варто боятися примусової паспортизації на ТОТ

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем Карякін з позивним “Східний” розповів в інтерв'ю Online.UA, чому українцям не варто боятися примусової паспортизації на окупованих Росією територіях.
Українці не будуть нести відповідальність за паспорти РФ після деокупації міст
За словами Артема Карякіна, є випадки, коли люди живуть без паспорта Росії до цього дня. Але повноцінним життям це не назвати.
Українці не можуть нормально працювати, заробляти і просто забезпечувати собі якесь життя. Також вони не отримають жодних соцвиплат без паспорта.
Як зазначає Артем Карякін, багато хто з українців не хоче брати паспорт РФ, оскільки бояться, що при деокупації цих міст за це буде якась відповідальність з нашого боку.
Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року.
Рух спротиву РФ на окупованих територіях України набирає обертів
За словами Артема Карякіна, потужний партизанський спротив в окупованих Росією регіонах України нікуди не зник, навпаки, він посилюється.
Наші громадяни продовжують власноруч ліквідовувати не лише росіян, а й колаборантів.
Тому потужних вибухів, як було з авто колаборанта Валерія Чайки у Старобільську Луганської області, буде ще більше.
Як зазначає Артем Карякін, йому відомо про сотні інформаторів на окупованій Луганщині, які допомагають українським силам, передають їм розвіддані, ризикуючи життям.
Якщо говорити про все регіони, що знаходяться під контролем ворога, то це тисячі громадян.
Лише протягом останніх двох років військовослужбовець ЗСУ отримував важливу інформацію від понад 300 людей.
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