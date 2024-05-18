Воин ВСУ объяснил, почему украинцам не стоит бояться принудительной паспортизации на ВТО

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем Карякин с позывным "Восточный" рассказал в интервью Online.UA, почему украинцам не стоит бояться принудительной паспортизации на оккупированных Россией территориях.

Украинцы не будут нести ответственность за паспорта РФ после деоккупации городов

По словам Артема Карякина, есть случаи, когда люди живут без паспорта России по сей день. Но полноценной жизнью это не назвать.

Украинцы не могут нормально работать, зарабатывать и просто обеспечивать себе какую-нибудь жизнь. Также они не получат никаких соцвыплат без паспорта.

Как отмечает Артем Карякин, многие украинцы не хотят брать паспорт РФ, поскольку боятся, что при деоккупации этих городов за это будет какая-то ответственность с нашей стороны.

Но я хочу сказать, лучше его взять. Это все же не паспорт, аусвайс просто. Это просто бумажка, которая позволит просто человеку жить. Тем более если он сотрудничает со спецслужбами нашими или вооруженными силами. Пусть он лучше возьмет этих бумажек как можно больше. Главное, что он делает. Потом при деоккупации я уверен, что мы там разберемся. Плюс у нас тоже все понимают, что это все-таки принудительная паспортизация и не будут каждого, кто взял паспорт, сажать прямо. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года.

Движение сопротивления РФ на оккупированных территориях Украины набирает обороты

По словам Артема Карякина, мощное партизанское сопротивление в оккупированных Россией регионах Украины никуда не исчезло, наоборот, оно усиливается.

Наши граждане продолжают собственноручно ликвидировать не только россиян, но и коллаборантов.

Поэтому мощных взрывов, как было с авто коллаборантом Валерием Чайкой в Старобельске Луганской области, будет еще больше.

У нас достаточно людей, которые готовы пойти на это. И их будет только больше. Правил в принципе уже нет никаких на этой войне. И никаких четких правил ни с нашей, ни с их стороны уже давно не существует. Нужно понимать, что россияне идут на гнусные поступки и самыми ужасными методами действуют против нас. И они сами стирают правила, — рассказал Артем "Восточный" Карякин. Поделиться

Как отмечает Артем Карякин, ему известно о сотнях информаторов на оккупированной Луганщине, которые помогают украинским силам, передают им разведданные, рискуя жизнью.

Если говорить обо всех находящихся под контролем врага регионах, то это тысячи граждан.

Только за последние два года военнослужащий ВСУ получал важную информацию от более 300 человек.