Ужаснее гитлеровской Германии. Партизан описал издевательство россиян над украинцами на ВТО

Россияне на временно оккупированных территориях издеваются над украинцами хуже нацистов. Какую пытку переживают украинцы на ТОТ рассказал в интервью Online.UA военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин.
Как оккупанты РФ издеваются над украинцами на оккупированных территориях
По словам Артема Карякина, пытки российских окупантов над украинцами это гораздо страшнее даже, чем гитлеровская Германия и гетто.
По словам бойца ВСУ, оккупанты могут посадить в подвал людей вообще по любым причинам.
Начиная с проукраинской позиции передачи разведданных заканчивая просто банально бытовой ссорой с коллаборантом, который просто сдаст тебя и приедут соответствующие люди и заберут тебя на подвал.
Россия манипулирует жизнями украинцев в оккупации
Украинский воин рассказал, что оккупанты РФ специально задерживают мирных жителей для манипуляции, торгов на обменах и давления на Украину, как на государство.
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