Ужаснее гитлеровской Германии. Партизан описал издевательство россиян над украинцами на ВТО
Категория
Украина
Дата публикации

Ужаснее гитлеровской Германии. Партизан описал издевательство россиян над украинцами на ВТО

тортура
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Источник:  online.ua

Россияне на временно оккупированных территориях издеваются над украинцами хуже нацистов. Какую пытку переживают украинцы на ТОТ рассказал в интервью Online.UA военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин.

Как оккупанты РФ издеваются над украинцами на оккупированных территориях

По словам Артема Карякина, пытки российских окупантов над украинцами это гораздо страшнее даже, чем гитлеровская Германия и гетто.

Когда мы зайдем в Донецк, Луганск, когда мы найдем десятки тысяч захоронений, людей бесконечности, людей просто изрезанных по частям, я думаю, тогда мир узнает, что это гораздо страшнее даже, чем гитлеровская Германия и гетто. Я просто сам прошел оккупацию, могу говорить о том, что видел и знаю по фактам.

Артем "Восточный" Карякин

Артем "Восточный" Карякин

Военнослужащий ВСУ и партизан

По словам бойца ВСУ, оккупанты могут посадить в подвал людей вообще по любым причинам.

Начиная с проукраинской позиции передачи разведданных заканчивая просто банально бытовой ссорой с коллаборантом, который просто сдаст тебя и приедут соответствующие люди и заберут тебя на подвал.

Сначала у них продолжается превентивное задержание, это и есть подвал. То есть человека забирают по-тихому, никуда его не передавая, ни в официальный ФСБ, ни в прокуратуру, ни в суд. Держат его "на подвале" два месяца, бьют, там пытки самые разные. Он признается во всех бедах на этом подвале. И только тогда его везут обратно. Снимают настоящее задержание, вроде бы настоящее. И уже тогда отдают следствию, — рассказал Артем Карякин.

Россия манипулирует жизнями украинцев в оккупации

Украинский воин рассказал, что оккупанты РФ специально задерживают мирных жителей для манипуляции, торгов на обменах и давления на Украину, как на государство.

Для этого же у них там множество детей, которые вывезены в РФ под разным предлогом, якобы для попечительства или еще чего-то. Для этого они угоняют массу местных, обычных жителей, на которых у них ничего нет. Здесь следует понимать, что жизнь украинца это главное, чем они могут шантажировать. Потому что жизнь россиян для россиян не важна. Им безразлично людей, которые у нас сидят. Они не обменивают своих кадровых военных, они обменивают уголовников, которые воевали за них. Это говорит о многом. То есть их менее интересуют кадровые военные, чем там уголовники. А почему? Ибо уголовники снова пойдут на штурм. Мы ведь не можем игнорировать жизнь наших людей. И когда речь идет о двухстах мирных жителях, попавших в руки окупантов, и сидящих по фейковым статьям, мы обязаны за них бороться. И это еще один рычаг в пользу России, чтобы нами манипулировать, подытожил Артем Карякин.

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