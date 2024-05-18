Ужаснее гитлеровской Германии. Партизан описал издевательство россиян над украинцами на ВТО

Как оккупанты РФ издеваются над украинцами на оккупированных территориях

По словам Артема Карякина, пытки российских окупантов над украинцами это гораздо страшнее даже, чем гитлеровская Германия и гетто.

Когда мы зайдем в Донецк, Луганск, когда мы найдем десятки тысяч захоронений, людей бесконечности, людей просто изрезанных по частям, я думаю, тогда мир узнает, что это гораздо страшнее даже, чем гитлеровская Германия и гетто. Я просто сам прошел оккупацию, могу говорить о том, что видел и знаю по фактам. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

По словам бойца ВСУ, оккупанты могут посадить в подвал людей вообще по любым причинам.

Начиная с проукраинской позиции передачи разведданных заканчивая просто банально бытовой ссорой с коллаборантом, который просто сдаст тебя и приедут соответствующие люди и заберут тебя на подвал.

Сначала у них продолжается превентивное задержание, это и есть подвал. То есть человека забирают по-тихому, никуда его не передавая, ни в официальный ФСБ, ни в прокуратуру, ни в суд. Держат его "на подвале" два месяца, бьют, там пытки самые разные. Он признается во всех бедах на этом подвале. И только тогда его везут обратно. Снимают настоящее задержание, вроде бы настоящее. И уже тогда отдают следствию, — рассказал Артем Карякин. Поделиться

Россия манипулирует жизнями украинцев в оккупации

Украинский воин рассказал, что оккупанты РФ специально задерживают мирных жителей для манипуляции, торгов на обменах и давления на Украину, как на государство.