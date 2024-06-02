Лубинец отреагировал на очередное видео издевательств оккупантов РФ над военнопленными ВСУ

Российские захватчики распространили в сети видео издевательств над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что это могло произойти на Харьковском направлении.

Лубинец обратился в ООН и МККК по поводу скандального видео

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение. Поделиться

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четверых украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из оккупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.

Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках

Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях военного времени Офиса генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что в настоящее время есть все признаки того, что украинские военнопленные не сопротивлялись и не имели при себе оружия.

Сейчас стражи порядка пытаются опознать расстрелянных российскими оккупантами военных для получения большего количества данных.

Я могу только предварительно пока подтвердить, что, к сожалению, такие преступления совершают на территориях, где у нас нет физического доступа. Все детали проверяют, зарегистрировано ли уголовное производство. Большая вероятность, что этот факт действительно имел место, и это была очередная казнь наших военнопленных, — отметил Белоусов.

Он также добавил, что проверяется информация о вероятном ведении приказа о расстреле военнопленных ВСУ со стороны командира оккупационной армии РФ Сергея Иштуганова.