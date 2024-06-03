Прокуратура відкрила провадження за фактом знущання солдатів РФ з військовополонених ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Прокуратура відкрила провадження за фактом знущання солдатів РФ з військовополонених ЗСУ

Офіс Генерального прокурора
рф

Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські солдати жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.

Головні тези:

  • Прокуратура розпочала розслідування знущань над українськими військовополоненими, кваліфікуючи ці дії як порушення законів та звичаїв війни.
  • Російські військові на відео порушили Женевські конвенції, гарантуючи гуманне ставлення до військовополонених.
  • Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу скандального відео, де показані жорстокі дії російських окупантів над полоненими.
  • Росія не дотримується жодних правил ведення війни та демонструє антилюдяні дії, які не мають місця на міжнародній арені.
  • На опублікованому в мережі відео видно жорстоке поводження з українськими військовополоненими, що порушує міжнародні стандарти поводження з військовими полоненими.

Що відомо про розслідування

Як зазначили в прокуратурі, жорстоке поводження, погрози, імітація розстрілу та психологічний тиск кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.

Прокуратура зауважує, що російські військові на відео порушили Женевські конвенції, які мають гарантувати військовополоненим гуманне ставлення.

Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу скандального відео

Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії, — зазначив Лубінець.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.

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