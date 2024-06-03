Прокуратура открыла производство по факту издевательства солдат РФ по военнопленным ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Прокуратура открыла производство по факту издевательства солдат РФ по военнопленным ВСУ

Офис Генерального прокурора
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Прокуратура начала производство через видео, на котором российские солдаты жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.

Главные тезисы

  • Прокуратура начала расследовать издевательства над украинскими военнопленными в Харькове, совершенные российскими военными.
  • Жестокое обращение, угрозы и имитация расстрела квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, за что грозит до 12 лет тюрьмы.
  • Российские военные нарушили Женевские конвенции, гарантирующие гуманное отношение к военнопленным.
  • Официальное обращение к ООН и МККК было направлено для документирования фактов издевательств над военнопленными.
  • Россия демонстрирует жестокие и античеловечные действия, не соблюдая никаких правил ведения военных действий.

Что известно о расследовании

Как отметили в прокуратуре, жестокое обращение, угрозы, имитация расстрела и психологическое давление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура отмечает, что российские военные на видео нарушили Женевские конвенции, которые должны гарантировать военнопленным гуманное отношение.

Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу скандального видео

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и абсолютно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия, — отметил Лубинец.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.

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