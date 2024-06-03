Прокуратура начала производство через видео, на котором российские солдаты жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Прокуратура начала расследовать издевательства над украинскими военнопленными в Харькове, совершенные российскими военными.
- Жестокое обращение, угрозы и имитация расстрела квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, за что грозит до 12 лет тюрьмы.
- Российские военные нарушили Женевские конвенции, гарантирующие гуманное отношение к военнопленным.
- Официальное обращение к ООН и МККК было направлено для документирования фактов издевательств над военнопленными.
- Россия демонстрирует жестокие и античеловечные действия, не соблюдая никаких правил ведения военных действий.
Что известно о расследовании
Как отметили в прокуратуре, жестокое обращение, угрозы, имитация расстрела и психологическое давление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит до 12 лет тюрьмы.
Прокуратура отмечает, что российские военные на видео нарушили Женевские конвенции, которые должны гарантировать военнопленным гуманное отношение.
Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу скандального видео
Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-