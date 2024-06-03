Издевательство солдат РФ над военнопленными. Идентифицирован один из россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Издевательство солдат РФ над военнопленными. Идентифицирован один из россиян

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Источник:  Суспільне

Журналисты идентифицировали одного из россиян, который издевался над украинскими военнопленными и снял это на видео.

Главные тезисы

  • Российский солдат, издевавшийся над украинскими военнопленными, идентифицирован журналистами.
  • Снимавший видео солдат РФ 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга, командир штурмовой роты.
  • Окупанты заставляли пленных петь песню и угрожали убийством, что привлекло внимание прокуратуры.
  • Следствие установило, что видео с жестоким обращением с военнопленными было снято на Харьковском направлении.
  • Омбудсмен обратился к Международному комитету Красного Креста и ООН для документирования фактов издевательств российских военных над пленными.

Что известно о солдате РФ, причастном к издевательствам над военнопленными украинцами

Журналисты установили, что снимал видео 32-летний Киприн Алексей Леонидович родом из Санкт-Петербурга. Дома его ждет жена Наталья и малолетний сын.

Его лицо видно лучше. Также слышно, что другой русский военный зовет его "Барс".

Фото — suspilne.media

По информации источников Общественного, в настоящее время он находится в штурмовой группе «Шторм» 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.

Также на сайте минобороны РФ есть интервью с Алексеем, в котором его называют командиром штурмовой роты с позывным "Барсом". Оккупант в маске рассказывает о работе его подразделения: "Штурмовые, оборонные и инженерно-фортификационные обязанности выполняет наша рота".

Фото — suspilne.media

Алексей часто публикует в соцсетях фотографии со службы, указывающие на его участие в боевых действиях.

Фото — suspilne.media

Журналисты редакции расследований Общественного написали на вотсап Алексея Киприна, чтобы получить подтверждение, что он на видео.

Мужчина, думая, что переписывается с российской пропагандисткой, написал: “Гимн пели плохо. Затыльников предоставляли и в лагерь военнопленных передали. Обычно при зачистке нет времени своих эвакуировать, здесь пленные”.

Что этому предшествовало

2 июня Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.

Также прокуратура уже приступила к производству по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными. Правоохранители установили, что видео было снято на Харьковском направлении.

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