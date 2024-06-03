Издевательство солдат РФ над военнопленными. Идентифицирован один из россиян

Журналисты идентифицировали одного из россиян, который издевался над украинскими военнопленными и снял это на видео.
Главные тезисы
- Российский солдат, издевавшийся над украинскими военнопленными, идентифицирован журналистами.
- Снимавший видео солдат РФ 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга, командир штурмовой роты.
- Окупанты заставляли пленных петь песню и угрожали убийством, что привлекло внимание прокуратуры.
- Следствие установило, что видео с жестоким обращением с военнопленными было снято на Харьковском направлении.
- Омбудсмен обратился к Международному комитету Красного Креста и ООН для документирования фактов издевательств российских военных над пленными.
Что известно о солдате РФ, причастном к издевательствам над военнопленными украинцами
Журналисты установили, что снимал видео 32-летний Киприн Алексей Леонидович родом из Санкт-Петербурга. Дома его ждет жена Наталья и малолетний сын.
Его лицо видно лучше. Также слышно, что другой русский военный зовет его "Барс".
По информации источников Общественного, в настоящее время он находится в штурмовой группе «Шторм» 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.
Также на сайте минобороны РФ есть интервью с Алексеем, в котором его называют командиром штурмовой роты с позывным "Барсом". Оккупант в маске рассказывает о работе его подразделения: "Штурмовые, оборонные и инженерно-фортификационные обязанности выполняет наша рота".
Алексей часто публикует в соцсетях фотографии со службы, указывающие на его участие в боевых действиях.
Журналисты редакции расследований Общественного написали на вотсап Алексея Киприна, чтобы получить подтверждение, что он на видео.
Что этому предшествовало
2 июня Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными.
На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.
Также прокуратура уже приступила к производству по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными. Правоохранители установили, что видео было снято на Харьковском направлении.
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