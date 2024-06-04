Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Даже за общение на украинском языке пленные испытывают физическое насилие

Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны окупантов. Андрей Костин Генеральный прокурор

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Более 500 из них свидетельствовали о применении к ним физического насилия во время враждебных допросов, в частности, пытки электротоком.

Как отметил генпрокурор, агрессор создал целую систему по содержанию украинских пленных. Установлено не менее 25 таких объектов в 15 регионах России.

С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Также расследуется магистральное производство по преступлениям против украинских пленных. По результатам расследований уже есть 12 подозреваемых. Поделиться

Костин сообщил, что 27 уголовных производств расследуется по фактам казни 61 украинского военнопленного. В этих производствах поставлено в известность о подозрении 4 военнослужащим российской федерации. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек. Уже есть один приговор.

Прокуратура расследует издевательства солдат РФ над украинскими военнопленными

Прокуратура начала производство через видео, на котором российские солдаты жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.

Как отметили в прокуратуре, жестокое обращение, угрозы, имитация расстрела и психологическое давление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура отмечает, что российские военные нарушили Женевские конвенции, которые должны гарантировать военнопленным гуманное отношение.

Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.