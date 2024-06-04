Пытки и бесчеловечное поведение. Костин назвал количество жертв российского плена
Категория
Украина
Дата публикации

Пытки и бесчеловечное поведение. Костин назвал количество жертв российского плена

Офис Генерального прокурора
плен
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Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Главные тезисы

  • Более 2200 украинских защитников стали жертвами бесчеловечного обращения в российском плену, нарушая международные стандарты гуманности.
  • Прокуратура расследует более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с украинскими военнопленными, что может привести к серьезным последствиям для ответственных лиц.
  • Международное сообщество должно привлечь внимание к ситуации с нарушениями прав военнопленных, возложив ответственность на палачей и организаторов преступлений.
  • Российские военные нарушают Женевские конвенции, не гарантируя военнопленным гуманное обращение, что вызывает негодование и требует реакции международного сообщества.
  • Пытки, убийства и жестокости в отношении украинских военнопленных поднимают вопрос о соблюдении правил ведения войны и требуют принятия мер для защиты жертв и привлечения виновных к суду.

Даже за общение на украинском языке пленные испытывают физическое насилие

Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны окупантов.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Более 500 из них свидетельствовали о применении к ним физического насилия во время враждебных допросов, в частности, пытки электротоком.

Как отметил генпрокурор, агрессор создал целую систему по содержанию украинских пленных. Установлено не менее 25 таких объектов в 15 регионах России.

С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Также расследуется магистральное производство по преступлениям против украинских пленных. По результатам расследований уже есть 12 подозреваемых.

Костин сообщил, что 27 уголовных производств расследуется по фактам казни 61 украинского военнопленного. В этих производствах поставлено в известность о подозрении 4 военнослужащим российской федерации. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек. Уже есть один приговор.

Прокуратура расследует издевательства солдат РФ над украинскими военнопленными

Прокуратура начала производство через видео, на котором российские солдаты жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.

Как отметили в прокуратуре, жестокое обращение, угрозы, имитация расстрела и психологическое давление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура отмечает, что российские военные нарушили Женевские конвенции, которые должны гарантировать военнопленным гуманное отношение.

Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия, — отметил Лубинец.

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