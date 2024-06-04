Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.
Главные тезисы
- Более 2200 украинских защитников стали жертвами бесчеловечного обращения в российском плену, нарушая международные стандарты гуманности.
- Прокуратура расследует более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с украинскими военнопленными, что может привести к серьезным последствиям для ответственных лиц.
- Международное сообщество должно привлечь внимание к ситуации с нарушениями прав военнопленных, возложив ответственность на палачей и организаторов преступлений.
- Российские военные нарушают Женевские конвенции, не гарантируя военнопленным гуманное обращение, что вызывает негодование и требует реакции международного сообщества.
- Пытки, убийства и жестокости в отношении украинских военнопленных поднимают вопрос о соблюдении правил ведения войны и требуют принятия мер для защиты жертв и привлечения виновных к суду.
Даже за общение на украинском языке пленные испытывают физическое насилие
Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.
Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.
Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.
Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Более 500 из них свидетельствовали о применении к ним физического насилия во время враждебных допросов, в частности, пытки электротоком.
Как отметил генпрокурор, агрессор создал целую систему по содержанию украинских пленных. Установлено не менее 25 таких объектов в 15 регионах России.
Костин сообщил, что 27 уголовных производств расследуется по фактам казни 61 украинского военнопленного. В этих производствах поставлено в известность о подозрении 4 военнослужащим российской федерации. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек. Уже есть один приговор.
Прокуратура расследует издевательства солдат РФ над украинскими военнопленными
Прокуратура начала производство через видео, на котором российские солдаты жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.
Как отметили в прокуратуре, жестокое обращение, угрозы, имитация расстрела и психологическое давление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит до 12 лет тюрьмы.
Прокуратура отмечает, что российские военные нарушили Женевские конвенции, которые должны гарантировать военнопленным гуманное отношение.
Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия, — отметил Лубинец.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-