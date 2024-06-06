Морпехи провели контратаку в Харьковской области и взяли в плен штурмовиков РФ — видео

Несмотря на мощное давление армии РФ в Харьковской области, украинским воинам удается проводить много успешных операций.
Главные тезисы
- Украинским воинам удалось взять в плен группу российских штурмовиков в Волчанске Харьковской области.
- За прошедшие сутки на фронте с российскими захватчиками произошло 85 боевых столкновений.
- Успешные военные операции и контратаки украинских воинов свидетельствуют об их готовности и высоком профессионализме в борьбе с оккупантами.
Морпехи взяли в плен группу российских штурмовиков
О новых достижениях отчитались воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
По словам бойцов, им удалось захватить в плен группу российских военнослужащих в Волчанске Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба 36 ОБРМП.
Украинские воины обращают внимание на то, что они делают все возможное, чтобы активно пополнять обменный фонд и поскорее вернуть собратьев с российских тюрем.
Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 6 июня
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.
6 июня армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБ), применив 499 дронов-камикадзе.
Кроме того, указано, что враг совершил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
По словам украинских защитников, на Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с солдатами РФ.
Также бойцам ВСУ удалось успешно отразить три атаки в районах села Липцы и города Волчанск.
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