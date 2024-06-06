Морпехи провели контратаку в Харьковской области и взяли в плен штурмовиков РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Морпехи провели контратаку в Харьковской области и взяли в плен штурмовиков РФ — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Несмотря на мощное давление армии РФ в Харьковской области, украинским воинам удается проводить много успешных операций.

Главные тезисы

  • Украинским воинам удалось взять в плен группу российских штурмовиков в Волчанске Харьковской области.
  • За прошедшие сутки на фронте с российскими захватчиками произошло 85 боевых столкновений.
  • Успешные военные операции и контратаки украинских воинов свидетельствуют об их готовности и высоком профессионализме в борьбе с оккупантами.

Морпехи взяли в плен группу российских штурмовиков

О новых достижениях отчитались воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

По словам бойцов, им удалось захватить в плен группу российских военнослужащих в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба 36 ОБРМП.

В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков, — сказано в сообщении.

Украинские воины обращают внимание на то, что они делают все возможное, чтобы активно пополнять обменный фонд и поскорее вернуть собратьев с российских тюрем.

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 6 июня

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Наши воины истощают врага по всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БпЛА и радиолокационную станцию, — сообщает Генштаб ВСУ.

6 июня армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБ), применив 499 дронов-камикадзе.

Кроме того, указано, что враг совершил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

По словам украинских защитников, на Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с солдатами РФ.

Также бойцам ВСУ удалось успешно отразить три атаки в районах села Липцы и города Волчанск.

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