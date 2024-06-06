Морпіхи провели контратаку на Харківщині та взяли в полон штурмовиків РФ — відео

Попри шалений натиск армії РФ у Харківській області, українським воїнам вдається проводити чимало успішних операцій.
Головні тези:
- Українським воїнам вдалося взяти в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську на Харківщині.
- Протягом минулої доби на фронті з російськими загарбниками відбулося 85 бойових зіткнень.
- Успішні військові операції та контратаки українських воїнів свідчать про їх готовність та високий професіоналізм у боротьбі проти окупантів.
Морпіхи взяли в полон групу російських штурмовиків
Про нові досягнення відзвітували воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
За словами бійців, їм вдалося захопити в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську, що на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба 36 ОБрМП.
Українські воїни звертають увагу на те, що вони роблять все можливе, щоб активно поповнювати обмінний фонд, щоб повернути побратимів з російських катівень.
Що відомо про ситуацію на фронті станом на 6 червня
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
6 червня армія РФ задала по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосувавши 499 дронів-камікадзе.
Окрім того, наголошується, що ворог здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
За словами українських захисників, на Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із солдатами РФ.
Також бійцям ЗСУ вдалося успішно відбити три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ.
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