Морпіхи провели контратаку на Харківщині та взяли в полон штурмовиків РФ — відео

Морпіхи взяли в полон групу російських штурмовиків

Про нові досягнення відзвітували воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

За словами бійців, їм вдалося захопити в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську, що на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба 36 ОБрМП.

В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків, — йдеться в повідомленні. Поширити

Українські воїни звертають увагу на те, що вони роблять все можливе, щоб активно поповнювати обмінний фонд, щоб повернути побратимів з російських катівень.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 6 червня

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію, — повідомляє Генштаб ЗСУ. Поширити

6 червня армія РФ задала по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосувавши 499 дронів-камікадзе.

Окрім того, наголошується, що ворог здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

За словами українських захисників, на Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із солдатами РФ.