ЗСУ отримують нові артснаряди від Заходу, але є нюанс

Згідно з даними команди ISW, українські захисники уже почали використовувати артилерійські боєприпаси, які ЗСУ виділяють союзники. Однак побачити ефект від їхнього застосування одразу не вдасться.
Головні тези:
- ЗСУ отримують артилерійські боєприпаси від західних союзників, але поки не вдається побачити суттєвий ефект їхнього застосування через перевагу російської армії.
- Російські війська намагаються здобути тактичні та оперативні успіхи до надання повного обсягу американської військової допомоги в Україну.
- За даними американського Інституту вивчення війни, постачання артснарядів від Заходу потребує часу для досягнення тактичного та оперативного ефекту на фронті.
На фронт поступово прибувають артснаряди для Сил оборони України
За словами українських захисників, що тримають оборону поблизу Вовчанська, вони вже почали отримувати західні боєприпаси, однак армія РФ все ще зберігає перевагу в боєприпасах на цій ділянці фронту — приблизно 5:1.
Ще один боєць ЗСУ заявив західним журналістам, що боєприпаси від союзників почали "просочуватися" на лінію фронту, однак не в тих масштабах, щоб можна було побачити суттєвий ефект від їхнього застосування.
Він також підтвердив, що загарбники досі мають "значну перевагу" в боєприпасах.
ЗСУ ліквідували уже 515 тисяч російських окупантів
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 515 000 (+1 300) осіб,
танків − 7 828 (+22) од,
бойових броньованих машин − 15 076 (+40) од,
артилерійських систем − 13 433 (+48) од,
РСЗВ − 1 095 (+3) од,
засобів ППО − 831 (+1) од,
літаків − 357 (+0) од,
гелікоптерів − 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 846 (+41) од,
крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
кораблів/катерів − 27 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 18 360 (+63) од,
спеціальної техніки − 2 230 (+7) од.