ЗСУ отримують нові артснаряди від Заходу, але є нюанс

Згідно з даними команди ISW, українські захисники уже почали використовувати артилерійські боєприпаси, які ЗСУ виділяють союзники. Однак побачити ефект від їхнього застосування одразу не вдасться.

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За словами українських захисників, що тримають оборону поблизу Вовчанська, вони вже почали отримувати західні боєприпаси, однак армія РФ все ще зберігає перевагу в боєприпасах на цій ділянці фронту — приблизно 5:1.

Ще один боєць ЗСУ заявив західним журналістам, що боєприпаси від союзників почали "просочуватися" на лінію фронту, однак не в тих масштабах, щоб можна було побачити суттєвий ефект від їхнього застосування.

Він також підтвердив, що загарбники досі мають "значну перевагу" в боєприпасах.

Російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час, — наголошує американський Інститут вивчення війни. Поширити

Фото: understandingwar.org

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