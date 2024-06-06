ЗСУ отримують нові артснаряди від Заходу, але є нюанс
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ отримують нові артснаряди від Заходу, але є нюанс

артснаряди
Джерело:  ISW

Згідно з даними команди ISW, українські захисники уже почали використовувати артилерійські боєприпаси, які ЗСУ виділяють союзники. Однак побачити ефект від їхнього застосування одразу не вдасться.

Головні тези:

  • ЗСУ отримують артилерійські боєприпаси від західних союзників, але поки не вдається побачити суттєвий ефект їхнього застосування через перевагу російської армії.
  • Російські війська намагаються здобути тактичні та оперативні успіхи до надання повного обсягу американської військової допомоги в Україну.
  • За даними американського Інституту вивчення війни, постачання артснарядів від Заходу потребує часу для досягнення тактичного та оперативного ефекту на фронті.

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За словами українських захисників, що тримають оборону поблизу Вовчанська, вони вже почали отримувати західні боєприпаси, однак армія РФ все ще зберігає перевагу в боєприпасах на цій ділянці фронту — приблизно 5:1.

Ще один боєць ЗСУ заявив західним журналістам, що боєприпаси від союзників почали "просочуватися" на лінію фронту, однак не в тих масштабах, щоб можна було побачити суттєвий ефект від їхнього застосування.

Він також підтвердив, що загарбники досі мають "значну перевагу" в боєприпасах.

Російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час, — наголошує американський Інститут вивчення війни.

Фото: understandingwar.org

ЗСУ ліквідували уже 515 тисяч російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 515 000 (+1 300) осіб,

  • танків − 7 828 (+22) од,

  • бойових броньованих машин − 15 076 (+40) од,

  • артилерійських систем − 13 433 (+48) од,

  • РСЗВ − 1 095 (+3) од,

  • засобів ППО − 831 (+1) од,

  • літаків − 357 (+0) од,

  • гелікоптерів − 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 846 (+41) од,

  • крилатих ракет − 2 270 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 360 (+63) од,

  • спеціальної техніки − 2 230 (+7) од.

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