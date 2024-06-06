ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс

ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс
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Источник:  ISW

Согласно данным команды ISW, украинские защитники уже начали использовать артиллерийские боеприпасы, которые выделяют ВСУ союзники. Однако увидеть эффект от их применения сразу не получится.

Главные тезисы

  • Украинские защитники получают новые артснаряды от союзников, но российская армия сохраняет преимущество в боеприпасах.
  • Поставка артснарядов от Запада требует времени для достижения тактического и оперативного эффекта на фронте.
  • Российские войска стремятся добиться успехов до полного поступления американской военной помощи в Украину.

На фронт постепенно прибывают артснаряды для Сил обороны Украины

По словам украинских защитников, которые держат оборону Вблиз Волчанска, они уже начали получать западные боеприпасы, однако армия РФ все еще сохраняет преимущество в боеприпасах на этом участке фронта — примерно 5:1.

Еще один боец ВСУ заявил западным журналистам, что боеприпасы от союзников начали "проникать" на линию фронта, однако не в тех масштабах, чтобы можно было увидеть существенный эффект от их применения.

Он также подтвердил, что захватчики до сих пор имеют "значительное преимущество" в боеприпасах.

Российские войска пытаются добиться значительных тактических и оперативных преимуществ до того, как американская военная помощь поступит украинским силам на фронте в полном объеме. После прибытия первого оружия, оказанного Западом, достижение тактического и оперативного эффекта на фронте займет некоторое время, — отмечает американский Институт изучения войны.

Фото: understandingwar.org

ВСУ ликвидировали уже 515 тысяч российских оккупантов

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 515 000 (+1 300) человек,

  • танков − 7 828 (+22) ед,

  • боевых бронированных машин — 15 076 (+40) ед,

  • артиллерийских систем − 13 433 (+48) ед,

  • РСЗО − 1 095 (+3) ед,

  • средств ПВО − 831 (+1) ед,

  • самолетов − 357 (+0) ед,

  • вертолетов − 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 846 (+41) ед,

  • крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 360 (+63) ед,

  • специальной техники — 2 230 (+7) ед.

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