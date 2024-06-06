ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс

Согласно данным команды ISW, украинские защитники уже начали использовать артиллерийские боеприпасы, которые выделяют ВСУ союзники. Однако увидеть эффект от их применения сразу не получится.

На фронт постепенно прибывают артснаряды для Сил обороны Украины

По словам украинских защитников, которые держат оборону Вблиз Волчанска, они уже начали получать западные боеприпасы, однако армия РФ все еще сохраняет преимущество в боеприпасах на этом участке фронта — примерно 5:1.

Еще один боец ВСУ заявил западным журналистам, что боеприпасы от союзников начали "проникать" на линию фронта, однако не в тех масштабах, чтобы можно было увидеть существенный эффект от их применения.

Он также подтвердил, что захватчики до сих пор имеют "значительное преимущество" в боеприпасах.

Российские войска пытаются добиться значительных тактических и оперативных преимуществ до того, как американская военная помощь поступит украинским силам на фронте в полном объеме. После прибытия первого оружия, оказанного Западом, достижение тактического и оперативного эффекта на фронте займет некоторое время, — отмечает американский Институт изучения войны. Поделиться

Фото: understandingwar.org

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