На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон відразу чотирьох росіян

Український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів.

Український захисник взяв у полон чотирьох окупантів

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів

Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.

ЗСУ оточили сотні солдат армії РФ у Вовчанську

Українські військові взяли в облогу до 400 воєнних злочинців окупаційної армії РФ на хімічному заводі у Вовчанську. Наразі вже десятки російських окупантів здались у полон.

За словами українських військових, наразі російські окупанти перебувають в оточенні і не мають жодних шансів покинути територію заводу.

Командування окупаційної армії РФ наказало солдатам домогтись прориву на захід від хімічного заводу, однак українські військові відбили 2 ворожі спроби прориву.