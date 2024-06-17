На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон відразу чотирьох росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон відразу чотирьох росіян

Олександр Сирський
зсу

Український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів.

Головні тези:

 

  • Вчинок воїна є прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників, який заслуговує на відзначення.
  • Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку бійцю та іншим захисникам за самовіддану службу.
  • У Вовчанську українські військові оточили сотні солдат армії РФ, які не мають шансів покинути територію заводу.

Український захисник взяв у полон чотирьох окупантів

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів

Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.

ЗСУ оточили сотні солдат армії РФ у Вовчанську

Українські військові взяли в облогу до 400 воєнних злочинців окупаційної армії РФ на хімічному заводі у Вовчанську. Наразі вже десятки російських окупантів здались у полон

За словами українських військових, наразі російські окупанти перебувають в оточенні і не мають жодних шансів покинути територію заводу.

Командування окупаційної армії РФ наказало солдатам домогтись прориву на захід від хімічного заводу, однак українські військові відбили 2 ворожі спроби прориву.

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