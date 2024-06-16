За словами уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, якби Росія була зацікавлена в проведенні обміну військовополоненими, вони б відбувались.
Головні тези:
- Росія блокує обмін полоненими з Україною через відсутність зацікавленості у здійсненні обміну військовополоненими.
- Україна постійно виступає з ініціативами стосовно обміну полоненими, але Росія намагається перекинути відповідальність на неї через пропаганду.
- Дмитро Лубінець зазначив про схожі моменти з масовим убивством українських полонених в Оленівці та нагадав про важливість міжнародної підтримки у вирішенні цього питання.
- Установлено міжнародні платформи та коаліції для повернення полонених військових та цивільних заручників, в яких активно підтримується Україна.
- Ситуація з обміном полоненими поглиблює напружені відносини між Україною та Росією, важливо продовжувати зусилля для вирішення цього конфлікту.
Лубінець відкинув звинувачення Росії у бік України у зриві обмінів військовополоненими
Омбудсмен зазначив, що спроби Росії перекинути відповідальність на Україну стосовно блокування обмінів військовополоненими є цілковитою пропагандою.
Лубінець підкреслив, що Україна ніколи не відмовлялась від проведення обмінів та окрім цього постійно виступає з новими ініціативами стосовно їх проведення.
Також посадовець назвав абсолютною пропагандою РФ намагання загарбників перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну полоненими.
При цьому він додав, що у питанні обмінів полонених військових Україні допомагає низка країн.
Омбудсмен також підкреслив, що неодноразово звертався до Росії щодо повернення тіл загиблих українських військових.
Росія приховує інформацію стосовно катастрофи Іл-76 під Бєлгородом
За його словами, досі не має інформації щодо літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом і на борту якого перебували нібито українські військовополонені.
Обмудсмен зазначив, що існують схожі моменти з масовим убивством українських полонених в Оленівці.
Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій.
Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей.
Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-