За словами уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, якби Росія була зацікавлена в проведенні обміну військовополоненими, вони б відбувались.

Лубінець відкинув звинувачення Росії у бік України у зриві обмінів військовополоненими

Омбудсмен зазначив, що спроби Росії перекинути відповідальність на Україну стосовно блокування обмінів військовополоненими є цілковитою пропагандою.

Лубінець підкреслив, що Україна ніколи не відмовлялась від проведення обмінів та окрім цього постійно виступає з новими ініціативами стосовно їх проведення.

Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні просто не потрібні, - зазначив Омбудсмен. Поширити

Також посадовець назвав абсолютною пропагандою РФ намагання загарбників перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну полоненими.

При цьому він додав, що у питанні обмінів полонених військових Україні допомагає низка країн.

Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати, - зазначив Лубінець. Поширити

Омбудсмен також підкреслив, що неодноразово звертався до Росії щодо повернення тіл загиблих українських військових.

Росія приховує інформацію стосовно катастрофи Іл-76 під Бєлгородом

За його словами, досі не має інформації щодо літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом і на борту якого перебували нібито українські військовополонені.

Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань, - підкреслив Лубінець. Поширити

Обмудсмен зазначив, що існують схожі моменти з масовим убивством українських полонених в Оленівці.

Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot, - зазначив Лубінець. Поширити

Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій.

Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей.

Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.