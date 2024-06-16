По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если бы Россия была заинтересована в проведении обмена военнопленными, они бы происходили.
Главные тезисы
- Россия блокирует обмен пленными с Украиной из-за отсутствия заинтересованности.
- Украина постоянно выступает с инициативами по обмену пленными, но сталкивается с пропагандой со стороны России.
- Обмудсмен отмечает существование международных платформ и коалиции по возвращению пленных военных и гражданских заложников, активно поддерживаемых Украиной.
- Напряженные отношения между Украиной и Россией углубляются из-за ситуации с обменом пленными, требуется продолжение усилий по разрешению конфликта.
- Дмитрий Лубинец подчеркивает абсурдность обвинений России в адрес Украины по блокированию обменов военнопленными и призывает к прозрачному расследованию инцидентов.
Лубинец отверг обвинения России в сторону Украины в срыве обменов военнопленными
Омбудсмен отметил, что попытки России перебросить ответственность на Украину по блокированию обменов военнопленными являются полной пропагандой.
Лубинец подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от проведения обменов и, кроме того, постоянно выступает с новыми инициативами по их проведению.
Также чиновник назвал абсолютной пропагандой РФ попытку захватчиков перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена пленными.
При этом он добавил, что в вопросе обменов пленных военных Украине помогает ряд стран.
Омбудсмен также подчеркнул, что неоднократно обращался в Россию о возвращении тел погибших украинских военных.
Россия скрывает информацию о крушении Ил-76 под Белгородом
По его словам, до сих пор нет информации относительно разбившегося под Белгородом самолета Ил-76 и на борту которого находились якобы украинские военнопленные.
Обмудсмен отметил, что существуют схожие моменты с массовым убийством украинских пленных в Оленовке.
Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где было представлено более 40 стран и международных организаций.
Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей.
Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, обсуждаемых на первом Саммите мира в Швейцарии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-