Почему Россия блокирует обмен пленными с Украиной — ответ Лубинца
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Россия блокирует обмен пленными с Украиной — ответ Лубинца

Дмитрий Лубинец
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Источник:  Укринформ

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если бы Россия была заинтересована в проведении обмена военнопленными, они бы происходили.

Главные тезисы

  • Россия блокирует обмен пленными с Украиной из-за отсутствия заинтересованности.
  • Украина постоянно выступает с инициативами по обмену пленными, но сталкивается с пропагандой со стороны России.
  • Обмудсмен отмечает существование международных платформ и коалиции по возвращению пленных военных и гражданских заложников, активно поддерживаемых Украиной.
  • Напряженные отношения между Украиной и Россией углубляются из-за ситуации с обменом пленными, требуется продолжение усилий по разрешению конфликта.
  • Дмитрий Лубинец подчеркивает абсурдность обвинений России в адрес Украины по блокированию обменов военнопленными и призывает к прозрачному расследованию инцидентов.

Лубинец отверг обвинения России в сторону Украины в срыве обменов военнопленными

Омбудсмен отметил, что попытки России перебросить ответственность на Украину по блокированию обменов военнопленными являются полной пропагандой.

Лубинец подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от проведения обменов и, кроме того, постоянно выступает с новыми инициативами по их проведению.

Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно это сделали. Такое впечатление, что им их просто не нужны, – отметил Омбудсмен.

Также чиновник назвал абсолютной пропагандой РФ попытку захватчиков перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена пленными.

При этом он добавил, что в вопросе обменов пленных военных Украине помогает ряд стран.

Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически новые хорошие результаты, - отметил Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что неоднократно обращался в Россию о возвращении тел погибших украинских военных.

Россия скрывает информацию о крушении Ил-76 под Белгородом

По его словам, до сих пор нет информации относительно разбившегося под Белгородом самолета Ил-76 и на борту которого находились якобы украинские военнопленные.

Если они утверждают, что наши герои были убиты, передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно бы допустили международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали тела . Они это затягивают, наверное, потому что остается множество вопросов, - подчеркнул Лубинец.

Обмудсмен отметил, что существуют схожие моменты с массовым убийством украинских пленных в Оленовке.

Это, по моему мнению, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Оленовке. Один в один. Вроде бы все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Оленовке это были Himars, в самолете – Patriot, - отметил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где было представлено более 40 стран и международных организаций.

Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей.

Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, обсуждаемых на первом Саммите мира в Швейцарии.

В 4-й пункт привлечено очень много партнеров. В международную коалицию по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор – Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов, - отметил Лубинец.

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