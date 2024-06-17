Немецкий производитель военной техники Rheinmetall передаст Украине новый танк "Франкенштейн", созданный для уничтожения дронов и ракет.
Главные тезисы
- Техника оборудована Skyranger и способна перехватывать воздушные цели на коротких расстояниях.
- Украина уже получила сотню танков Leopard 1, но требует дополнительной помощи в усилении противовоздушной обороны.
- Установленная на танке Leopard 1 ЗРК Skyranger помогает обнаруживать и уничтожать дроны и ракеты противника.
- Аналитики выделяют уменьшение внимания мирового сообщества к конфликту на Украине при продолжающейся российской агрессии.
- Журналисты подчеркивают важность освещения событий в Украине, несмотря на упадок информационного интереса и отключение от проблем.
Что известно о танке ПВО "Франкенштейн", который должен получить Украина
Специалисты Rheinmetall установили самую современную ЗРК Skyranger на корпуса танков Leopard 1 и планируют передать эти гибридные установки украинским военным.
Эти установки способны на коротких расстояниях перехватывать воздушные цели преступной армии РФ в Украине.
Отмечается, что эти гибридные танки способны перехватывать вражеские беспилотники и способствовать подавлению вражеского артиллерийского огня.
По информации издания, украинские военные уже получили около ста танков Leopard 1 базовой комплектации.
Однако Украина призывает союзников помочь в усилении противовоздушной обороны.
Что, по мнению западных аналитиков, является самой большой проблемой Украины в войне против РФ
По мнению заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцгаймера, наибольшей проблемой Украины на фоне продолжения Россией преступной войны является уменьшение внимания мирового сообщества.
Он подчеркнул, что журналисты склонны к тому, чтобы досрочно признавать какую-то тему якобы никому не интересной.
По его убеждению, кремлевский диктатор Владимир Путин еще в начале преступного вторжения определил, что у него гораздо больше времени, чем у западных партнеров Украины.
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