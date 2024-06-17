Что известно о танке ПВО "Франкенштейн", который должен получить Украина

Специалисты Rheinmetall установили самую современную ЗРК Skyranger на корпуса танков Leopard 1 и планируют передать эти гибридные установки украинским военным.

Эти установки способны на коротких расстояниях перехватывать воздушные цели преступной армии РФ в Украине.

Отмечается, что эти гибридные танки способны перехватывать вражеские беспилотники и способствовать подавлению вражеского артиллерийского огня.

Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм, отмечает руководитель аземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард. Поделиться

По информации издания, украинские военные уже получили около ста танков Leopard 1 базовой комплектации.

Однако Украина призывает союзников помочь в усилении противовоздушной обороны.

Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а потом выводим – мы показываем, что будем там постоянно и будем поддерживать Украину, – отметил Бернхард. Поделиться

Что, по мнению западных аналитиков, является самой большой проблемой Украины в войне против РФ

По мнению заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцгаймера, наибольшей проблемой Украины на фоне продолжения Россией преступной войны является уменьшение внимания мирового сообщества.

Самая большая проблема для Украины – это спад внимания. Я вижу это за моими американскими коллегами. Они рассказывают мне, что у некоторых телеканалов, которые в начале войны там были сотни людей, сейчас иногда вообще нет там международных репортеров, нет корреспондентов. Так что для меня как для репортера – это своеобразное моральное обязательство продолжать ездить туда, смотреть и давать людям голос, – подчеркивает немецкий журналист. Поделиться

Он подчеркнул, что журналисты склонны к тому, чтобы досрочно признавать какую-то тему якобы никому не интересной.

Но мы видим в соцсетях, что все не так просто. Очень много людей, интересующихся ходом, судьбами людей, происходящим там... С другой стороны, у многих действительно есть ощущение того, что больше невозможно слушать плохие новости, бояться. И они отключают. Идет уже третий год, – подчеркнул Ронцгаймер. Поделиться

По его убеждению, кремлевский диктатор Владимир Путин еще в начале преступного вторжения определил, что у него гораздо больше времени, чем у западных партнеров Украины.