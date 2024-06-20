За інформацією НЕК “Укренерго”, вніч на 20 травня злочинна армія РФ дронами атакувала енергооб'єкти у 4 регіонах.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по енергосистемі Україні

Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, - зазначається у повідомленні “Укренерго”. Поширити

Підкреслюється, що станом на 6:10 ранку було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Наразі спеціалісти з’ясовують наслідки чергової ворожої атаки.

Що відомо про результати нічної роботи Повітряних сил

За інформацією командувача Повітряних сил Миколи Олещука, вніч на 20 травня злочинна армія РФ атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування та дронами-камікадзе типу "Shahed".

Підрозділами ППО було знищено 32 ворожі повітряні цілі.

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл. РФ)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ РФ).

Військові злочинці з армії РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, ключовим напрямком стала Дніпропетровська область.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.