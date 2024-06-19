ЗСУ відбили 28 атак армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 19.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 80. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.

На Харківському напрямку ворог з території РФ продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода агресор вдарив чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома керованими авіаційними бомбами — по селу Борщова, також, шістьма НАРами, уражено Тернову.

На Куп’янському напрямку загарбники атакують за підтримки авіації. Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, шістнадцятьма некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці. На даний час на цьому напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Стільки ж атак російських військ наші захисники відбили.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів безуспішно атакував в районах Макіївки, Греківки та Тернів. Ситуація контрольована.

Продовжує проявляти активність окупаційна армія на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.