ЗСУ ліквідували понад 1200 військових армії РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували на фронті 1230 окупантів, 16 танків та 32 артилерійські системи РФ.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 528620 (+1230) осіб,

танків — 7974 (+16) од,

бойових броньованих машин — 15307 (+20) од,

артилерійських систем — 13959 (+32) од,

РСЗВ — 1104 (+0) од,

засобів ППО — 853 (+0) од,

літаків — 359 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11187 (+20),

крилатих ракет — 2297 (+1),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19031 (+40) од,

спеціальної техніки — 2344 (+7)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 17 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби сягала 89.

На Харківському напрямку було зафіксовано дев’ять ворожих атак.

За попередньою інформацією, окупанти втратили 111 осіб живої сили. Також наші військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень.

Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників.

Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, — на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів.

Протягом доби російські загарбники п’ять разів намагалися атакувати наші позиції на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків — без особливих змін.