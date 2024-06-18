ВСУ ликвидировали более 1200 военных армии РФ в течение суток

По информации Генштаба, в течение суток украинские военные ликвидировали на фронте 1230 окупантов, 16 танков и 32 артиллерийские системы РФ.
Главные тезисы
- На Харьковском направлении за сутки зафиксировано девять вражеских атак, во время которых враг потерял 111 человек живой силы и несколько единиц военной техники.
- Ситуация на Покровском направлении продолжает напряженной, однако Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия оккупантов.
- Враг пять раз пытался атаковать позиции на Времивском направлении, но украинские военные успешно держат оборону.
Что известно о потерях армии РФ в Украине
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 528620 (+1230) человек,
танков - 7974 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,
артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,
РСЗО - 1104 (+0) ед,
средств ПВО - 853 (+0) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),
крылатых ракет - 2297 (+1),
кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,
специальной техники - 2344 (+7)
Какая ситуация на фронте
По состоянию на вечер 17 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток достигало 89.
На Харьковском направлении было зафиксировано девять вражеских атак.
По предварительной информации, оккупанты потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника.
Напряженной остается ситуация в Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений.
Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия российских захватчиков.
Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, — в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантах.
В течение суток российские захватчики пять раз пытались атаковать наши позиции на Времивском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.
На остальных направлениях без особых изменений.
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