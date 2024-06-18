ВСУ ликвидировали более 1200 военных армии РФ в течение суток

По информации Генштаба, в течение суток украинские военные ликвидировали на фронте 1230 окупантов, 16 танков и 32 артиллерийские системы РФ.

Что известно о потерях армии РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 528620 (+1230) человек,

танков - 7974 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,

артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,

РСЗО - 1104 (+0) ед,

средств ПВО - 853 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),

крылатых ракет - 2297 (+1),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,

специальной техники - 2344 (+7)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 17 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток достигало 89.

На Харьковском направлении было зафиксировано девять вражеских атак.

По предварительной информации, оккупанты потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника.

Напряженной остается ситуация в Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений.

Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия российских захватчиков.

Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, — в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантах.

В течение суток российские захватчики пять раз пытались атаковать наши позиции на Времивском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

На остальных направлениях без особых изменений.