ВСУ ликвидировали более 1200 военных армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 военных армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По информации Генштаба, в течение суток украинские военные ликвидировали на фронте 1230 окупантов, 16 танков и 32 артиллерийские системы РФ.

Главные тезисы

  • На Харьковском направлении за сутки зафиксировано девять вражеских атак, во время которых враг потерял 111 человек живой силы и несколько единиц военной техники.
  • Ситуация на Покровском направлении продолжает напряженной, однако Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия оккупантов.
  • Враг пять раз пытался атаковать позиции на Времивском направлении, но украинские военные успешно держат оборону.

Что известно о потерях армии РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 528620 (+1230) человек,

  • танков - 7974 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,

  • артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,

  • РСЗО - 1104 (+0) ед,

  • средств ПВО - 853 (+0) ед,

  • самолетов - 359 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),

  • крылатых ракет - 2297 (+1),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,

  • специальной техники - 2344 (+7)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 17 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток достигало 89.

На Харьковском направлении было зафиксировано девять вражеских атак.

По предварительной информации, оккупанты потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника.

Напряженной остается ситуация в Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений.

Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия российских захватчиков.

Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, — в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантах.

В течение суток российские захватчики пять раз пытались атаковать наши позиции на Времивском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

На остальных направлениях без особых изменений.

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