У ВСУ назвали количество уничтоженных за 2 месяца в Крыму систем ПВО России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ВСУ назвали количество уничтоженных за 2 месяца в Крыму систем ПВО России

СтратКом ВСУ
Крым
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Стратком ВСУ подготовил инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца 2024 года.

Главные тезисы

  • Украинские военные продемонстрировали эффективность применения западных ракет, поразив около 15 систем ПВО России в Крыму за 2 месяца.
  • Российские ЗРК С-400 оказались неэффективными против более старых западных ракет, используемых армией США с 1986 года.
  • Экспертный анализ свидетельствует, что российская противовоздушная оборона не соответствует современным требованиям и остается уязвимой перед устаревшими, но эффективными ракетами западных стран.
  • Массированное уничтожение российских систем ПВО в Крыму свидетельствует о растущей потере эффективности и недостаточной защищенности территорий оккупированных регионов.

ВСУ поразили в Крыму около 15 систем ПВО армии РФ

По состоянию на 17.06.2024, общее количество отдельно пораженных систем ПВО в Крыму — около 15.

В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем.

Ликвидировано более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.

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Новые российские системы ПВО оказались неэффективными против старых западных ракет

По информации журналистов, россияне приняли на вооружение ЗРК С-400 в 2007 году.

Эти комплексы являются одними из самых современных на вооружении России и стоят больше миллиарда долларов.

Однако последние атаки украинских военных продемонстрировали, что эти ЗРК остаются уязвимыми перед более старыми американскими ракетами, в том числе ATACMS, находящимися на вооружении армии США с 1986 года и британскими Storm Shadow, разработанными в середине 90-х годов прошлого столетия.

Люди годами преувеличивали значение русской противовоздушной обороны. На самом деле, за прошедшее время мы увидели, что они не защитили сирийцев в Сирии. Они не защитили иранцев в Иране, а теперь они не защитили россиян в Крыму, — подчеркивает директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Севилл.

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