У ВСУ назвали количество уничтоженных за 2 месяца в Крыму систем ПВО России

Стратком ВСУ подготовил инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца 2024 года.

ВСУ поразили в Крыму около 15 систем ПВО армии РФ

По состоянию на 17.06.2024, общее количество отдельно пораженных систем ПВО в Крыму — около 15.

В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем.

Ликвидировано более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских окупантов и приближают день освобождения украинского Крыма! Поделиться

Новые российские системы ПВО оказались неэффективными против старых западных ракет

По информации журналистов, россияне приняли на вооружение ЗРК С-400 в 2007 году.

Эти комплексы являются одними из самых современных на вооружении России и стоят больше миллиарда долларов.

Однако последние атаки украинских военных продемонстрировали, что эти ЗРК остаются уязвимыми перед более старыми американскими ракетами, в том числе ATACMS, находящимися на вооружении армии США с 1986 года и британскими Storm Shadow, разработанными в середине 90-х годов прошлого столетия.