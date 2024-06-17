У ВСУ назвали количество уничтоженных за 2 месяца в Крыму систем ПВО России

Стратком ВСУ подготовил инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца 2024 года.
Главные тезисы
- Украинские военные продемонстрировали эффективность применения западных ракет, поразив около 15 систем ПВО России в Крыму за 2 месяца.
- Российские ЗРК С-400 оказались неэффективными против более старых западных ракет, используемых армией США с 1986 года.
- Экспертный анализ свидетельствует, что российская противовоздушная оборона не соответствует современным требованиям и остается уязвимой перед устаревшими, но эффективными ракетами западных стран.
- Массированное уничтожение российских систем ПВО в Крыму свидетельствует о растущей потере эффективности и недостаточной защищенности территорий оккупированных регионов.
ВСУ поразили в Крыму около 15 систем ПВО армии РФ
По состоянию на 17.06.2024, общее количество отдельно пораженных систем ПВО в Крыму — около 15.
В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем.
Ликвидировано более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.
Новые российские системы ПВО оказались неэффективными против старых западных ракет
По информации журналистов, россияне приняли на вооружение ЗРК С-400 в 2007 году.
Эти комплексы являются одними из самых современных на вооружении России и стоят больше миллиарда долларов.
Однако последние атаки украинских военных продемонстрировали, что эти ЗРК остаются уязвимыми перед более старыми американскими ракетами, в том числе ATACMS, находящимися на вооружении армии США с 1986 года и британскими Storm Shadow, разработанными в середине 90-х годов прошлого столетия.
Люди годами преувеличивали значение русской противовоздушной обороны. На самом деле, за прошедшее время мы увидели, что они не защитили сирийцев в Сирии. Они не защитили иранцев в Иране, а теперь они не защитили россиян в Крыму, — подчеркивает директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Севилл.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-