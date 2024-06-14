Как удары ВСУ по российской ПВО повлияют на оборону Крыма — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Как удары ВСУ по российской ПВО повлияют на оборону Крыма — ответ аналитиков

пво
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Источник:  ISW

Увеличение россиянами средств ПВО в Крыму сделает их уязвимыми для ударов ВСУ.

Главные тезисы

 

  • Регулярные атаки на российские военные объекты в Крыму заставляют РФ усиливать противовоздушную оборону, что может привести к переброске большего количества средств ПВО и их уязвимости.
  • Использование украинскими военными американских ракет ATACMS позволяет поражать российскую ПВО, в том числе батареи С-400, и деградировать российскую оборону.
  • Успешные удары ВСУ по российским установкам в Крыму делают аэродром Бельбек 'ловушкой истощения' для российской ПВО, уничтожая батареи С-400 и ослабляя оборону оккупантов.

Удары ВСУ по ПВО армии РФ могут сделать Крым непригодным для оккупантов

Отмечается, что постоянные удары ВСУ по российским военным объектам в Крыму заставляют российских военных опрокидывать на полуостров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры.

В отчете напомнили слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в рамках усилий по укреплению российского "зонтика" противовоздушной обороны над Крымом, российские войска разместили на полуострове систему ПВО С-500, которая, по сути, есть модернизированной версией ЗРК С-300 Буданов охарактеризовал эту систему как "экспериментальную" и добавил, что русские войска раньше не использовали ее в боевых действиях.

Издание Forbes 12 июня сообщило, что после нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО. В издании заявили, что во время недавних ударов воздушные силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400. В то же время там уточнили, что у России более 50 батарей С-400.

Один из пользователей соцсети X (бывшая Twitter), ссылаясь на спутниковые снимки, отметил, что российские силы разместили 17 барж у моста через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем.

Аналитики ISW убеждены, что россияне, вероятно, намерены использовать эти баржи для защиты от ударов украинских военно-морских беспилотников по мосту, ранее военные РФ по аналогичным причинам установили на южной стороне моста восемь барж.

Нынешние усилия Украины, направленные на усиление российского зонтика ПВО в Крыму, могут привести к тому, что на полуостров будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим ударам со стороны ВСУ, говорится в отчете ISW.

В Институте предполагают, что Силы обороны Украины проводят организованные усилия по деградации российской противовоздушной обороны, что может позволить ВСУ более эффективно использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

Что известно об уничтожении украинскими военными ПВО С-400 в Крыму ракетами ATACMS

По информации журналистов издания Forbes, Украина активно использует дальнобойные американские ракеты ATACMS для поражения ПВО преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

В частности, в середине мая украинские военные нанесли мощный удар, применив 10 ракет ATACMS, в российской базе Бельбек под Севастополем.

В результате удара был уничтожен радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400.

Кроме этого ракетами были повреждены четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.

После этого оккупационная армия РФ быстро заменила разрушенные С-400. Однако украинские военные снова ударили по батарее С-400 в Бельбеке.

Вероятно, те же M39A1 ATACMS, обрушились также на две другие батареи ПВО вблизи: еще одну С-400 и менее дальнобойную — С-300.

При ударе было использовано по меньшей мере 10 ракет ATACMS, и российская система ПВО не смогла перехватить ни одну из них, отмечают представители Центра оборонных стратегий.

Были уничтожены два радара — по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.

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