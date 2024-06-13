Самый дорогой разведывательный дрон армии США Global Hawk максимально близко подлетел к целям преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма во время массированных ударов украинских военных.
Главные тезисы
- Самый дорогой разведывательный дрон Global Hawk армии США участвовал в координировании ударов ВСУ по оккупированному Крыму.
- Разведчик Global Hawk контролировал участие украинских военных в массированных ударах, в результате чего пострадали системы ПВО российской армии, а также аэропорты и порты оккупированного Крыма.
- В результате ударов нанесенных украинскими военными, были повреждены элементы системы С-400, ракеты ATACMS использовались для атаки по объектам в Крыму, в том числе материально-технической инфраструктуре и системам ПВО.
- Самый мощный разведывательный дрон Global Hawk, находившийся в воздушном пространстве над оккупированным Крымом, оказал поддержку украинским военным в ходе атак на стратегические цели России.
- Российские военные аналитики обвиняют Пентагон в использовании разведывательных полетов для предоставления информации украинским войскам, считая, что американцы умышленно выключают транспондеры, чтобы скрыть активность дронов-разведчиков в российских воздушных пространствах.
Что известно о задействовании самого дорогого дрона-разведчика США во время ударов ВСУ по Крыму
По информации журналистов издания, один из самых мощных и дорогих разведывательных дронов армии США находился в воздушном пространстве над оккупированным Россией Крымом в то время, когда украинские военные наносили удары по стратегическим целям России.
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE12, прибыл в воздушное пространство юго-западнее главной российской военной базы в крымском городе Севастополь по меньшей мере за три часа до украинских ударов по целям на полуострове
Беспилотник задержался в этом районе на семь часов, прежде чем возвратиться на свою базу в Италии.
Высокотехнологичный разведчик, наполненный радарами, пеленгационной электроникой и мультиспектральными датчиками, Global Hawk является главным разведывательным дроном США.
Мощные взрывы, прогремевшие в среду, 12 июня, в 2:47, были слышны в окрестностях Севастополя, аэродрома Саки у села Федоровка и портового города Евпатория.
По информации от некоторых источников, украинские военные нанесли удары по аэродромам и военным самолетам оккупационной армии РФ.
По другой версии, удары наносились по системам ПВО.
Приблизительно в трех километрах южнее крупного военного аэродрома, было видно о дыме с сильным запахом горевших нефтепродуктов.
Что известно о последствиях атаки ВСУ по Крыму
Некоторые отчеты утверждают, что, по крайней мере, одна киевская ракета повредила элементы российской системы С-400 – главной ПВО Кремля, базирующейся вблизи севастопольского аэродрома.
Другие сообщения свидетельствуют о том, что оружие, нанесенное ударам - ракеты ATACMS, некоторые с обычными боеголовками и по крайней мере одна с кассетной боеголовкой.
Второй украинский ударный раунд, похоже, был направлен на материально-техническую или возможно транспортную инфраструктуру на севере Крыма.
Сообщалось о взрывах в Перекопском перешейке возле городов Армянска и села Красноперекопск.
В сети появилось видео, на котором видно по меньшей мере шесть зенитных ракет, пытавшихся перехватить ракеты Киева.
По меньшей мере, две ракеты детонировали, возможно, в конце своего полета.
Во время украинских ударов в 02:45 по местному времени в среду FORTE12 находился в 190-200 километрах от Севастополя в международном воздушном пространстве.
Российские военные аналитики обвинили Пентагон в том, что он использует полеты для сбора информации о прицеливании, которую передают Киеву.
Кроме того, россияне утверждают, что американцы время от времени выключают транспондеры, чтобы разрешить беспилотникам-разведчикам тайнее следить за "российской" территорией.
FORTE12 11-12 июня осуществлял патрулирование в форме восьмерки к югу от Крыма около семи часов, а также приблизился к российскому городу Сочи.
В ночь с 10 на 11 июня, во время которой Киев нанес еще более жестокую серию ударов по крымским целям, трекеры с открытым кодом не показали ни одного военного самолета США или союзников в воздухе.
Ракеты ATACMS во время ударов с понедельника по вторник ударили по военному объекту вблизи города Евпатория, военной авиабазе Саки, порта Черноморское и городу Джанкой на Перекопском перешейке.
Основной целью было повреждение или уничтожение средств противовоздушной обороны С-300 и С-400 31-й дивизии ВВС России.
Независимое российское информационное агентство ASTRA сообщило, что по меньшей мере две пусковые установки С-300 и четыре радиолокационных поисковых станции были уничтожены в результате атак.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-