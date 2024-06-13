Самый дорогой БпЛА США координировал удары ВСУ по Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Самый дорогой БпЛА США координировал удары ВСУ по Крыму

Дрон-разведчик Global Hawk
Читати українською
Источник:  Kyiv Post

Самый дорогой разведывательный дрон армии США Global Hawk максимально близко подлетел к целям преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма во время массированных ударов украинских военных.

Главные тезисы

  • Самый дорогой разведывательный дрон Global Hawk армии США участвовал в координировании ударов ВСУ по оккупированному Крыму.
  • Разведчик Global Hawk контролировал участие украинских военных в массированных ударах, в результате чего пострадали системы ПВО российской армии, а также аэропорты и порты оккупированного Крыма.
  • В результате ударов нанесенных украинскими военными, были повреждены элементы системы С-400, ракеты ATACMS использовались для атаки по объектам в Крыму, в том числе материально-технической инфраструктуре и системам ПВО.
  • Самый мощный разведывательный дрон Global Hawk, находившийся в воздушном пространстве над оккупированным Крымом, оказал поддержку украинским военным в ходе атак на стратегические цели России.
  • Российские военные аналитики обвиняют Пентагон в использовании разведывательных полетов для предоставления информации украинским войскам, считая, что американцы умышленно выключают транспондеры, чтобы скрыть активность дронов-разведчиков в российских воздушных пространствах.

Что известно о задействовании самого дорогого дрона-разведчика США во время ударов ВСУ по Крыму

По информации журналистов издания, один из самых мощных и дорогих разведывательных дронов армии США находился в воздушном пространстве над оккупированным Россией Крымом в то время, когда украинские военные наносили удары по стратегическим целям России.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE12, прибыл в воздушное пространство юго-западнее главной российской военной базы в крымском городе Севастополь по меньшей мере за три часа до украинских ударов по целям на полуострове

Беспилотник задержался в этом районе на семь часов, прежде чем возвратиться на свою базу в Италии.

Высокотехнологичный разведчик, наполненный радарами, пеленгационной электроникой и мультиспектральными датчиками, Global Hawk является главным разведывательным дроном США.

Мощные взрывы, прогремевшие в среду, 12 июня, в 2:47, были слышны в окрестностях Севастополя, аэродрома Саки у села Федоровка и портового города Евпатория.

По информации от некоторых источников, украинские военные нанесли удары по аэродромам и военным самолетам оккупационной армии РФ.

По другой версии, удары наносились по системам ПВО.

Приблизительно в трех километрах южнее крупного военного аэродрома, было видно о дыме с сильным запахом горевших нефтепродуктов.

Что известно о последствиях атаки ВСУ по Крыму

Некоторые отчеты утверждают, что, по крайней мере, одна киевская ракета повредила элементы российской системы С-400 – главной ПВО Кремля, базирующейся вблизи севастопольского аэродрома.

Другие сообщения свидетельствуют о том, что оружие, нанесенное ударам - ракеты ATACMS, некоторые с обычными боеголовками и по крайней мере одна с кассетной боеголовкой.

Второй украинский ударный раунд, похоже, был направлен на материально-техническую или возможно транспортную инфраструктуру на севере Крыма.

Сообщалось о взрывах в Перекопском перешейке возле городов Армянска и села Красноперекопск.

В сети появилось видео, на котором видно по меньшей мере шесть зенитных ракет, пытавшихся перехватить ракеты Киева.

По меньшей мере, две ракеты детонировали, возможно, в конце своего полета.

Во время украинских ударов в 02:45 по местному времени в среду FORTE12 находился в 190-200 километрах от Севастополя в международном воздушном пространстве.

Российские военные аналитики обвинили Пентагон в том, что он использует полеты для сбора информации о прицеливании, которую передают Киеву.

Кроме того, россияне утверждают, что американцы время от времени выключают транспондеры, чтобы разрешить беспилотникам-разведчикам тайнее следить за "российской" территорией.

FORTE12 11-12 июня осуществлял патрулирование в форме восьмерки к югу от Крыма около семи часов, а также приблизился к российскому городу Сочи.

В ночь с 10 на 11 июня, во время которой Киев нанес еще более жестокую серию ударов по крымским целям, трекеры с открытым кодом не показали ни одного военного самолета США или союзников в воздухе.

Ракеты ATACMS во время ударов с понедельника по вторник ударили по военному объекту вблизи города Евпатория, военной авиабазе Саки, порта Черноморское и городу Джанкой на Перекопском перешейке.

Основной целью было повреждение или уничтожение средств противовоздушной обороны С-300 и С-400 31-й дивизии ВВС России.

Независимое российское информационное агентство ASTRA сообщило, что по меньшей мере две пусковые установки С-300 и четыре радиолокационных поисковых станции были уничтожены в результате атак.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия усилила защиту Крымского моста — OSINT-аналитики
Мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили в Крыму радары к ЗРК С-300 и С-400
Генштаб ВСУ
ЗРК С-300
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов заявил о размещении РФ в Крыму новейших ЗРК С-500
Кирилл Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?