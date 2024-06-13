Самый дорогой разведывательный дрон армии США Global Hawk максимально близко подлетел к целям преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма во время массированных ударов украинских военных.

Что известно о задействовании самого дорогого дрона-разведчика США во время ударов ВСУ по Крыму

По информации журналистов издания, один из самых мощных и дорогих разведывательных дронов армии США находился в воздушном пространстве над оккупированным Россией Крымом в то время, когда украинские военные наносили удары по стратегическим целям России.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE12, прибыл в воздушное пространство юго-западнее главной российской военной базы в крымском городе Севастополь по меньшей мере за три часа до украинских ударов по целям на полуострове

Беспилотник задержался в этом районе на семь часов, прежде чем возвратиться на свою базу в Италии.

Высокотехнологичный разведчик, наполненный радарами, пеленгационной электроникой и мультиспектральными датчиками, Global Hawk является главным разведывательным дроном США.

Мощные взрывы, прогремевшие в среду, 12 июня, в 2:47, были слышны в окрестностях Севастополя, аэродрома Саки у села Федоровка и портового города Евпатория.

По информации от некоторых источников, украинские военные нанесли удары по аэродромам и военным самолетам оккупационной армии РФ.

По другой версии, удары наносились по системам ПВО.

Приблизительно в трех километрах южнее крупного военного аэродрома, было видно о дыме с сильным запахом горевших нефтепродуктов.

Что известно о последствиях атаки ВСУ по Крыму

Некоторые отчеты утверждают, что, по крайней мере, одна киевская ракета повредила элементы российской системы С-400 – главной ПВО Кремля, базирующейся вблизи севастопольского аэродрома.

Другие сообщения свидетельствуют о том, что оружие, нанесенное ударам - ракеты ATACMS, некоторые с обычными боеголовками и по крайней мере одна с кассетной боеголовкой.

Второй украинский ударный раунд, похоже, был направлен на материально-техническую или возможно транспортную инфраструктуру на севере Крыма.

Сообщалось о взрывах в Перекопском перешейке возле городов Армянска и села Красноперекопск.

В сети появилось видео, на котором видно по меньшей мере шесть зенитных ракет, пытавшихся перехватить ракеты Киева.

По меньшей мере, две ракеты детонировали, возможно, в конце своего полета.

Во время украинских ударов в 02:45 по местному времени в среду FORTE12 находился в 190-200 километрах от Севастополя в международном воздушном пространстве.

Российские военные аналитики обвинили Пентагон в том, что он использует полеты для сбора информации о прицеливании, которую передают Киеву.

Кроме того, россияне утверждают, что американцы время от времени выключают транспондеры, чтобы разрешить беспилотникам-разведчикам тайнее следить за "российской" территорией.

FORTE12 11-12 июня осуществлял патрулирование в форме восьмерки к югу от Крыма около семи часов, а также приблизился к российскому городу Сочи.

В ночь с 10 на 11 июня, во время которой Киев нанес еще более жестокую серию ударов по крымским целям, трекеры с открытым кодом не показали ни одного военного самолета США или союзников в воздухе.

Ракеты ATACMS во время ударов с понедельника по вторник ударили по военному объекту вблизи города Евпатория, военной авиабазе Саки, порта Черноморское и городу Джанкой на Перекопском перешейке.

Основной целью было повреждение или уничтожение средств противовоздушной обороны С-300 и С-400 31-й дивизии ВВС России.

Независимое российское информационное агентство ASTRA сообщило, что по меньшей мере две пусковые установки С-300 и четыре радиолокационных поисковых станции были уничтожены в результате атак.