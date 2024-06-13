Найдорожчий розвідувальний дрон армії США Global Hawk максимально близько підлетів до цілей злочинної армії РФ на території окупованого Криму під час масованих ударів українських військових.

Що відомо про задіяння найдорожчого дрона-розвідника США під час ударів ЗСУ по Криму

За інформацією журналістів видання, один із найпотужніших і найдорожчих розвідувальних дронів армії США перебував у повітряному просторі над окупованим Росією Кримом у той час, коли українські військові завдавали ударів по стратегічних цілях Росії.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позивний FORTE12, прибув у повітряний простір на південний захід від головної російської військової бази в кримському місті Севастополь щонайменше за три години до українських ударів по цілях на півострові

Безпілотник затримався в цьому районі на сім годин, перш ніж повернутись на свою базу в Італії.

Високотехнологічний розвідник, наповнений радарами, пеленгаційною електронікою та мультиспектральними датчиками, Global Hawk є головним розвідувальним дроном США.

Потужні вибухи, які прогриміли в середу, 12 червня, о 2:47, були чутні в околицях Севастополя, аеродрому Саки біля села Федорівка та портового міста Євпаторія.

За інформацією від деяких джерел, українські військові завдали ударів по аеродромах та військових літаках окупаційної армії РФ.

За іншою версією, удари завдавались по системах ППО.

Приблизно за три кілометри на південь від великого військового аеродрому, було видно про дим із сильним запахом горілих нафтопродуктів.

Що відомо про наслідки атаки ЗСУ по Криму

Деякі звіти стверджують, що принаймні одна київська ракета пошкодила елементи російської системи С-400 – головної ППО Кремля, яка базується поблизу севастопольського аеродрому.

Інші повідомлення свідчать про те, що зброя, якою було завдано ударів - ракети ATACMS, деякі зі звичайними боєголовками і принаймні одна з касетною боєголовкою.

Другий український ударний раунд, схоже, був спрямований на матеріально-технічну або, можливо, транспортну інфраструктуру на півночі Криму.

Повідомлялося про вибухи в Перекопському перешийку біля міст Армянськ і села Красноперекопськ.

У мережі з'явилося відео, на якому видно щонайменше шість зенітних ракет, які намагалися перехопити ракети Києва.

Щонайменше дві ракети детонували, можливо, в кінці свого польоту.

Під час українських ударів о 02:45 за місцевим часом у середу FORTE12 перебував на відстані 190-200 кілометрів від Севастополя в міжнародному повітряному просторі.

Російські військові аналітики звинуватили Пентагон у тому, що він використовує польоти для збору інформації про прицілювання, яку передають Києву.

Крім того, росіяни стверджують, що американці час від часу вимикають транспондери, щоб дозволити безпілотникам-розвідникам більш таємно стежити за "російською" територією.

FORTE12 11-12 червня здійснював патрулювання у формі вісімки на південь від Криму близько семи годин, а також наблизився до російського міста Сочі.

У ніч з 10 на 11 червня, під час якої Київ завдав ще більш жорстокої серії ударів по кримських цілях, трекери з відкритим кодом не показали жодного військового літака США чи союзників у повітрі.

Ракети ATACMS під час ударів з понеділка по вівторок вдарили по військовому об’єкту поблизу міста Євпаторія, військовій авіабазі Саки, порту Чорноморське та місту Джанкой на Перекопському перешийку.

Основною ціллю було пошкодження або знищення засобів протиповітряної оборони С-300 і С-400 31-ї дивізії ВПС Росії.

Незалежне російське інформаційне агентство ASTRA повідомило, що щонайменше дві пускові установки С-300 і чотири радіолокаційні пошукові станції були знищені в результаті атак.