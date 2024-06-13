Що відомо про розміщення Росією нового ЗРК С-500 в окупованому Криму

Буданов підкреслив, що наразі окупаційна армія РФ намагається посилити протиповітряну оборону на території окупованого півострову на тлі атак українських військових.

Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там, - зазначає очільник ГУР. Поширити

За його словами, російські окупанти також продовжують використовувати незаконно збудований Кримський міст для перекидання особового складу та та деяких інших вантажів.

Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях, - зазначив Буданов. Поширити

Що відомо про знищення українськими військовими ППО С-400 у Криму ракетами ATACMS

За інформацією журналістів видання Forbes, Україна активно використовує далекобійні американські ракети ATACMS для ураження ППО злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Зокрема, у середині травня українські військові завдали потужного удару, застосувавши 10 ракет ATACMS, о російській базі Бельбек під Севастополем.

Внаслідок удару було знищено радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400.

Окрім цього ракетами було пошкоджено чотири військові літаки на прилеглому військовому аеродромі.

Після цього окупаційна армія РФ швидко замінила зруйновані С-400.

Однак українські військові знову вдарили по батареї С-400 у Бельбеку.

Ймовірно, ті ж самі M39A1 ATACMS, обрушилися також на дві інші батареї ППО поблизу: ще одну С-400 і менш далекобійну – С-300.

Під час удару було використано щонайменше 10 ракет ATACMS, і російська система ППО не змогла перехопити жодної з них, - зазначають представники Центру оборонних стратегій. Поширити

Було знищено два радари – по одному з батарей С-300 і С-400. Щодо третього радара інформація уточнювалася.

Бельбек стає пасткою на виснаження для кращої системи ППО російських ПКС.

Україна знищує свіжі ракетні батареї приблизно так само швидко, як їх встигають розгортати. Росіяни вже встигли втратити два командні пункти С-400, чотири радари і 16 пускових установок. Загалом, можливо, українські ракетні рейди знищили частини чотирьох або п'яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 були розроблені як протиракети, але, очевидно, вони не працюють. У російських ВКС є понад 50 батарей С-400. Але батареї марні для військових дій Росії в Україні, якщо вони не можуть витримати українські ракетні удари. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, наймовірніше, втратять, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

За оцінками низки російських аналітиків, Україна може готувати набагато серйозніші атаки.

Якщо українці дотримуються американської ударної доктрини, то спочатку завдаються удари по батареях ППО.

Після цього до атак зможуть залучитись отримані від партнерів винищувачі F-16.