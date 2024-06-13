За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, країна-агресорка Росія перекинула до окупованого Криму елементи нового ЗРК С-500.
Головні тези:
- Росія розмістила новітні ЗРК С-500 у Криму для посилення протиповітряної оборони на тлі атак українських військових.
- Українські військові успішно застосовують американські ракети ATACMS для ураження ППО злочинної армії РФ на території Криму.
- Російські батареї ППО у Криму постійно піддаються ударам українських ракет, що призводить до значних втрат для РФ.
- Україна готується до серйозних атак на батареї ППО, використовуючи тактичні заходи та партнерські винищувачі F-16.
- Можливість українських ракетних ударів демонструє недоліки та незахищеність російських систем ППО у Криму.
Що відомо про розміщення Росією нового ЗРК С-500 в окупованому Криму
Буданов підкреслив, що наразі окупаційна армія РФ намагається посилити протиповітряну оборону на території окупованого півострову на тлі атак українських військових.
За його словами, російські окупанти також продовжують використовувати незаконно збудований Кримський міст для перекидання особового складу та та деяких інших вантажів.
Що відомо про знищення українськими військовими ППО С-400 у Криму ракетами ATACMS
За інформацією журналістів видання Forbes, Україна активно використовує далекобійні американські ракети ATACMS для ураження ППО злочинної армії РФ на території окупованого Криму.
Зокрема, у середині травня українські військові завдали потужного удару, застосувавши 10 ракет ATACMS, о російській базі Бельбек під Севастополем.
Внаслідок удару було знищено радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400.
Окрім цього ракетами було пошкоджено чотири військові літаки на прилеглому військовому аеродромі.
Після цього окупаційна армія РФ швидко замінила зруйновані С-400.
Однак українські військові знову вдарили по батареї С-400 у Бельбеку.
Ймовірно, ті ж самі M39A1 ATACMS, обрушилися також на дві інші батареї ППО поблизу: ще одну С-400 і менш далекобійну – С-300.
Було знищено два радари – по одному з батарей С-300 і С-400. Щодо третього радара інформація уточнювалася.
Бельбек стає пасткою на виснаження для кращої системи ППО російських ПКС.
За оцінками низки російських аналітиків, Україна може готувати набагато серйозніші атаки.
Якщо українці дотримуються американської ударної доктрини, то спочатку завдаються удари по батареях ППО.
Після цього до атак зможуть залучитись отримані від партнерів винищувачі F-16.
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