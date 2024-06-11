Росія посилила захист Кримського мосту — OSINT-аналітики

Російські окупанти “укріплюють” Кримський міст

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер".

OSINT-фахівці поділились кадрами з супутника, де фіксують 11 секцій бонових загороджень біля Кримського мосту. Росіяни сподіваються, що ці баржі зможуть захистити обʼєкт від атак безпілотників. Поширити

Як пише "Вітер", з посиланням на інформацію британської розвідки, ще у травні Кримський міст "захищали" 8 секцій бонових загороджень.

Росія готується до ударів України по Кримському мосту

Партизани АТЕШ у тимчасово окупованому Криму фіксують, що росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту

Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту. Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.

Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху АТЕШ вже зафіксували їхню дислокацію.