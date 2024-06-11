Росія посилила захист Кримського мосту — OSINT-аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія посилила захист Кримського мосту — OSINT-аналітики

Міст
Джерело:  Еспресо

11 червня стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського мосту.

Головні тези:

  • Російські окупанти посилили оборону Кримського мосту, розташувавши поряд баржі та системи ППО.
  • Аналіз кадрів з супутника свідчить про підготовку до можливих атак українських безпілотників.
  • Рух АТЕШ зафіксував дислокацію додаткових систем ППО біля Кримського мосту, що може свідчити про наміри Росії у регіоні.
  • Підготовка оборони об'єкта вказує на зростання напруженості та можливість конфлікту між Росією та Україною.
  • Агенти займаються збільшенням рівня безпеки у Криму, щоб запобігти можливому конфлікту на мосту та у регіоні в цілому.

Російські окупанти “укріплюють” Кримський міст

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер".

OSINT-фахівці поділились кадрами з супутника, де фіксують 11 секцій бонових загороджень біля Кримського мосту. Росіяни сподіваються, що ці баржі зможуть захистити обʼєкт від атак безпілотників.

Як пише "Вітер", з посиланням на інформацію британської розвідки, ще у травні Кримський міст "захищали" 8 секцій бонових загороджень.

Росія готується до ударів України по Кримському мосту

Партизани АТЕШ у тимчасово окупованому Криму фіксують, що росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту

Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту. Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.

Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху АТЕШ вже зафіксували їхню дислокацію.

Це свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоби Крим став пасткою для рашистів.

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