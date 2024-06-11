Россия усилила защиту Крымского моста — OSINT-аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Россия усилила защиту Крымского моста — OSINT-аналитики

Мост
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Источник:  Эспрессо

11 июня стало известно, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста.

Главные тезисы

  • Усиление обороны Крымского моста со стороны российских оккупантов свидетельствует о подготовке к возможным атакам, в том числе украинских беспилотников.
  • Размещение барж и систем ПВО около моста указывает на растущую напряженность и возможность конфликта между Россией и Украиной в регионе.
  • Аналитики отмечают, что укрепление обороны объекта связано с целью предотвратить возможный конфликт на мосту и в регионе в целом.
  • Данные OSINT-специалистов подтверждают усиление уровня безопасности в Крыму и показывают, что Россия готовится к возможным ударам со стороны Украины.
  • Российские оккупанты активно работают над усилением защиты Крымского моста, что говорит о нарастающей геополитической напряженности в регионе и реальной угрозе конфликта.

Российские оккупанты "укрепляют" Крымский мост

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Крымский ветер".

OSINT-специалисты поделились кадрами со спутника, где фиксируют 11 секций боновых заграждений у Крымского моста. Россияне надеются, что эти баржи смогут оградить объект от атак беспилотников.

Как пишет "Ветер", со ссылкой на информацию британской разведки, еще в мае Крымский мост "защищали" 8 секций боновых заграждений.

Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту

Партизаны АТЕШ во временно оккупированном Крыму фиксируют, что россияне готовятся к ударам Украины по Крымскому мосту

Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста. Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.

Также известно, что россияне опрокидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны по движению АТЕШ уже зафиксировали их дислокацию.

Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь предварительным этапом. Ожидаем прокаливание. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для рашистов.

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