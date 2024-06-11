Россия усилила защиту Крымского моста — OSINT-аналитики

11 июня стало известно, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста.
Главные тезисы
- Усиление обороны Крымского моста со стороны российских оккупантов свидетельствует о подготовке к возможным атакам, в том числе украинских беспилотников.
- Размещение барж и систем ПВО около моста указывает на растущую напряженность и возможность конфликта между Россией и Украиной в регионе.
- Аналитики отмечают, что укрепление обороны объекта связано с целью предотвратить возможный конфликт на мосту и в регионе в целом.
- Данные OSINT-специалистов подтверждают усиление уровня безопасности в Крыму и показывают, что Россия готовится к возможным ударам со стороны Украины.
- Российские оккупанты активно работают над усилением защиты Крымского моста, что говорит о нарастающей геополитической напряженности в регионе и реальной угрозе конфликта.
Российские оккупанты "укрепляют" Крымский мост
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Крымский ветер".
Как пишет "Ветер", со ссылкой на информацию британской разведки, еще в мае Крымский мост "защищали" 8 секций боновых заграждений.
Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту
Партизаны АТЕШ во временно оккупированном Крыму фиксируют, что россияне готовятся к ударам Украины по Крымскому мосту
Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста. Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.
Также известно, что россияне опрокидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны по движению АТЕШ уже зафиксировали их дислокацию.
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