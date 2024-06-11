Россия усилила защиту Крымского моста — OSINT-аналитики

Российские оккупанты "укрепляют" Крымский мост

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Крымский ветер".

OSINT-специалисты поделились кадрами со спутника, где фиксируют 11 секций боновых заграждений у Крымского моста. Россияне надеются, что эти баржи смогут оградить объект от атак беспилотников. Поделиться

Как пишет "Ветер", со ссылкой на информацию британской разведки, еще в мае Крымский мост "защищали" 8 секций боновых заграждений.

Россия готовится к ударам Украины по Крымскому мосту

Партизаны АТЕШ во временно оккупированном Крыму фиксируют, что россияне готовятся к ударам Украины по Крымскому мосту

Российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Крымского моста. Террористы надеются оградить объект от атак украинских беспилотников.

Также известно, что россияне опрокидывают дополнительные системы ПВО в район Керчи. Партизаны по движению АТЕШ уже зафиксировали их дислокацию.