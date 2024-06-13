Что известно о размещении Россией нового ЗРК С-500 в оккупированном Крыму

Буданов подчеркнул, что оккупационная армия РФ пытается усилить противовоздушную оборону на территории оккупированного полуострова на фоне атак украинских военных.

Новейшие сейчас элементы С-500 появились. Это в принципе опытное применение будет. Но они уже появились там, – отмечает глава ГУР. Поделиться

По его словам, российские оккупанты также продолжают использовать незаконно построенный Крымский мост для опрокидывания личного состава и некоторых других грузов.

Керченский мост всегда использовался и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся – да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы – меньше, но для личного состава – это основной путь, – отметил Буданов. Поделиться

Что известно об уничтожении украинскими военными ПВО С-400 в Крыму ракетами ATACMS

По информации журналистов издания Forbes, Украина активно использует дальнобойные американские ракеты ATACMS для поражения ПВО преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

В частности, в середине мая украинские военные нанесли мощный удар, применив 10 ракет ATACMS, в российской базе Бельбек под Севастополем.

В результате удара был уничтожен радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400.

Кроме этого ракетами были повреждены четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.

После этого оккупационная армия РФ быстро заменила разрушенные С-400.

Однако украинские военные снова ударили по батарее С-400 в Бельбеке.

Вероятно, те же M39A1 ATACMS, обрушились также на две другие батареи ПВО поблизости: еще одну С-400 и менее дальнобойную – С-300.

При ударе было использовано по меньшей мере 10 ракет ATACMS, и российская система ПВО не смогла перехватить ни одну из них, отмечают представители Центра оборонных стратегий. Поделиться

Были уничтожены два радара – по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.

Бельбек становится ловушкой на истощение для лучшей системы ПВО российских ПКС.

Украина уничтожает свежие ракетные батареи примерно так же быстро, как их успевают разворачивать. Россияне уже успели потерять два командных пункта С-400, четыре радара и 16 пусковых установок. В общем, возможно, украинские ракетные рейды уничтожили четыре или пять батарей С-400. По иронии судьбы С-400 были разработаны как противоракеты, но, очевидно, они не работают. В российских ВКС имеется более 50 батарей С-400. Но батареи бесполезны для военных действий России в Украине, если они не могут выдержать украинские ракетные удары. Чем больше С-400 россияне разместят в Украине, тем больше С-400 они скорее потеряют, - отмечается в материале издания. Поделиться

По оценкам ряда российских аналитиков, Украина может готовить гораздо более серьезные атаки.

Если украинцы придерживаются американской ударной доктрины, то сначала наносят удары по батареям ПВО.

После этого к атакам смогут привлечься истребители F-16, полученные от партнеров.