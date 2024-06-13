По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия перебросила в оккупированный Крым элементы нового ЗРК С-500.
Главные тезисы
- Россия разместила новейшие ЗРК С-500 в Крыму в ответ на украинские ракетные атаки, усиливая противовоздушную оборону на оккупированном полуострове.
- Украина активно использует ракеты ATACMS для поражения ПВО преступной армии РФ, успешно уничтожая радары, пусковые установки С-400 в Крыму.
- Украина готовится к серьезным атакам на батареи ПВО в Крыму, используя тактические мероприятия и партнерские истребители F-16, что создает серьезные вызовы для российской обороны.
- Российские системы ПВО, включая С-400, оказываются неэффективными против украинских ракетных атак, что приводит к значительным потерям и угрожает противовоздушной обороне в Крыму.
- Аналитики предсказывают возможность более серьезных атак со стороны Украины, включая привлечение истребителей F-16, что может усилить удары по российским базам и батареям ПВО на территории Крыма.
Что известно о размещении Россией нового ЗРК С-500 в оккупированном Крыму
Буданов подчеркнул, что оккупационная армия РФ пытается усилить противовоздушную оборону на территории оккупированного полуострова на фоне атак украинских военных.
По его словам, российские оккупанты также продолжают использовать незаконно построенный Крымский мост для опрокидывания личного состава и некоторых других грузов.
Что известно об уничтожении украинскими военными ПВО С-400 в Крыму ракетами ATACMS
По информации журналистов издания Forbes, Украина активно использует дальнобойные американские ракеты ATACMS для поражения ПВО преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
В частности, в середине мая украинские военные нанесли мощный удар, применив 10 ракет ATACMS, в российской базе Бельбек под Севастополем.
В результате удара был уничтожен радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400.
Кроме этого ракетами были повреждены четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.
После этого оккупационная армия РФ быстро заменила разрушенные С-400.
Однако украинские военные снова ударили по батарее С-400 в Бельбеке.
Вероятно, те же M39A1 ATACMS, обрушились также на две другие батареи ПВО поблизости: еще одну С-400 и менее дальнобойную – С-300.
Были уничтожены два радара – по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.
Бельбек становится ловушкой на истощение для лучшей системы ПВО российских ПКС.
По оценкам ряда российских аналитиков, Украина может готовить гораздо более серьезные атаки.
Если украинцы придерживаются американской ударной доктрины, то сначала наносят удары по батареям ПВО.
После этого к атакам смогут привлечься истребители F-16, полученные от партнеров.
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