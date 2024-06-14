Як удари ЗСУ по російській ППО вплинуть на оборону Криму — відповідь аналітиків

Збільшення росіянами засобів ППО в Криму зробить їх вразливими для ударів ЗСУ.

Удари ЗСУ по ППО армії РФ можуть зробити Крим непридатним для окупантів

Зазначається, що постійні удари ЗСУ по російських військових об'єктах у Криму змушують російських військових перекидати на півострів додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури.

У звіті нагадали слова начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова про те, що в рамках зусиль зі зміцнення російської "парасольки" протиповітряної оборони над Кримом, російські війська розмістили на півострові систему ППО С-500, яка, по суті, є модернізованою версією ЗРК С-300. Буданов охарактеризував цю систему як "експериментальну" і додав, що російські війська раніше не використовували її у бойових діях.

Видання Forbes 12 червня повідомило, що після кількох успішних ударів ЗСУ по російських установках, аеродром Бельбек у Криму стає "пасткою виснаження" для російської ППО. У виданні заявили, що під час нещодавніх ударів Повітряні сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400. Водночас там уточнили, що Росія має більше 50 батарей С-400.

Один з користувачів соцмережі X (колишня Twitter), посилаючись на супутникові знімки, зазначив, що російські сили розмістили 17 барж біля мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм.

Аналітики ISW переконані, що росіяни, ймовірно, мають намір використовувати ці баржі для захисту від ударів українських військово-морських безпілотників по мосту — раніше військові РФ з аналогічних причин встановили на південній стороні мосту вісім барж.

Нинішні зусилля України, спрямовані на посилення російської парасольки ППО в Криму, можуть призвести до того, що на півострів буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів з боку ЗСУ, — йдеться у звіті ISW. Поширити

В Інституті припускають, що Сили оборони України проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони, що може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати пілотовану авіацію (зокрема, винищувачі F-16) в довгостроковій перспективі.

Що відомо про знищення українськими військовими ППО С-400 у Криму ракетами ATACMS

За інформацією журналістів видання Forbes, Україна активно використовує далекобійні американські ракети ATACMS для ураження ППО злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Зокрема, у середині травня українські військові завдали потужного удару, застосувавши 10 ракет ATACMS, о російській базі Бельбек під Севастополем.

Внаслідок удару було знищено радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400.

Окрім цього ракетами було пошкоджено чотири військові літаки на прилеглому військовому аеродромі.

Після цього окупаційна армія РФ швидко замінила зруйновані С-400. Однак українські військові знову вдарили по батареї С-400 у Бельбеку.

Ймовірно, ті ж самі M39A1 ATACMS, обрушилися також на дві інші батареї ППО поблизу: ще одну С-400 і менш далекобійну — С-300.

Під час удару було використано щонайменше 10 ракет ATACMS, і російська система ППО не змогла перехопити жодної з них, — зазначають представники Центру оборонних стратегій. Поширити