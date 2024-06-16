Современные российские системы ПВО не способны противостоять старым западным ракетам. Этим пользуются украинские военные, нанося удары по стратегическим целям страны-агрессорки в оккупированном Крыму.

Новые российские системы ПВО оказались неэффективными против старых западных ракет

По информации журналистов, россияне приняли на вооружение ЗРК С-400 в 2007 году.

Эти комплексы являются одними из самых современных на вооружении России и стоят больше миллиарда долларов.

Однако последние атаки украинских военных продемонстрировали, что эти ЗРК остаются уязвимыми перед более старыми американскими ракетами, в том числе ATACMS, находящимися на вооружении армии США с 1986 года и британскими Storm Shadow, разработанными в середине 90-х годов прошлого столетия.

Люди годами преувеличивали значение русской противовоздушной обороны. На самом деле, за прошедшее время мы увидели, что они не защитили сирийцев в Сирии. Они не защитили иранцев в Иране, а теперь они не защитили россиян в Крыму, – подчеркивает директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Севилл. Поделиться

Отмечается, что западные крылатые ракеты перехватить сложнее русских.

По словам доктора наук и специалиста по ракетным технологиям в Университете Осло Фабиана Хоффманна, западные ракеты используют стелс-технологии.

В частности, британская Storm Shadow летит на низкой высоте, а специальная форма усложняет ее обнаружение радарами.

Когда ракета близится к концу полета, она резко набирает высоту, а затем пикирует на цель.

В ударах с помощью Storm Shadows гораздо больше планировки. Украинцы действительно планируют эти траектории, они тщательно прокладывают их, чтобы обойти российские ПВО. Мы также видим, что российские операторы, похоже, не слишком квалифицированы. Сейчас они очень методично и планомерно обходят эти системы ПВО С-300 и С-400. И знают, что это разумно. Это именно то, что они должны делать, и НАТО поступило бы так же, – подчеркивает Хоффманн. Поделиться

Мэтью Севилл отмечает, что атаки украинских военных дальнобойными ракетами сопровождаются использованием большого количества БпЛА, что предоставляет количественное преимущество, которое очень сложно отразить российской противовоздушной обороне.

Россия, между тем, была вынуждена разместить свои вооружения более компактно, учитывая 1 тыс. километровую линию фронта с Украиной, а также необходимость защитить Калининград, Кольский полуостров, границу с Финляндией и восточную часть страны вокруг Владивостока.

Украинцы сейчас наносят удары по всем направлениям. У россиян есть значительные запасы разных видов оружия, но сейчас им приходится принимать трудные решения по расстановке приоритетов, – подчеркивает Севилл. Поделиться

Серия ударов по Крыму заставила Кремль принять ответные меры.

Да, Россия развернула С-500, самую современную систему противоракетной обороны, для защиты Керченского моста на полуострове.

По словам Севилла, украинские удары – это "головная боль для Путина".