Современные российские системы ПВО не способны противостоять старым западным ракетам. Этим пользуются украинские военные, нанося удары по стратегическим целям страны-агрессорки в оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Современные российские системы ПВО не могут эффективно противодействовать старым западным ракетам, таким как американские ATACMS и британские Storm Shadow, благодаря использованию стелс-технологий.
- Успешные атаки украинских военных на стратегические объекты в Крыму демонстрируют уязвимость современных систем ПВО типа С-300 и С-400, заставляя Россию развернуть новую систему противоракетной обороны С-500.
- Старые западные ракеты оказываются сложнее для перехвата из-за использования стелс-технологий, а украинцы успешно обходят ПВО РФ, планируя траектории ударов и используя количественное преимущество.
- Неудачи российской противоракетной обороны свидетельствуют о необходимости постоянного совершенствования и адаптации к современным военным угрозам.
- Украинские атаки на Крым заставили Кремль принять ответные меры, развернув современную систему противоракетной обороны С-500 для защиты стратегических объектов, подчеркивая важность новых технологий в оборонной сфере.
Новые российские системы ПВО оказались неэффективными против старых западных ракет
По информации журналистов, россияне приняли на вооружение ЗРК С-400 в 2007 году.
Эти комплексы являются одними из самых современных на вооружении России и стоят больше миллиарда долларов.
Однако последние атаки украинских военных продемонстрировали, что эти ЗРК остаются уязвимыми перед более старыми американскими ракетами, в том числе ATACMS, находящимися на вооружении армии США с 1986 года и британскими Storm Shadow, разработанными в середине 90-х годов прошлого столетия.
Отмечается, что западные крылатые ракеты перехватить сложнее русских.
По словам доктора наук и специалиста по ракетным технологиям в Университете Осло Фабиана Хоффманна, западные ракеты используют стелс-технологии.
В частности, британская Storm Shadow летит на низкой высоте, а специальная форма усложняет ее обнаружение радарами.
Когда ракета близится к концу полета, она резко набирает высоту, а затем пикирует на цель.
Мэтью Севилл отмечает, что атаки украинских военных дальнобойными ракетами сопровождаются использованием большого количества БпЛА, что предоставляет количественное преимущество, которое очень сложно отразить российской противовоздушной обороне.
Россия, между тем, была вынуждена разместить свои вооружения более компактно, учитывая 1 тыс. километровую линию фронта с Украиной, а также необходимость защитить Калининград, Кольский полуостров, границу с Финляндией и восточную часть страны вокруг Владивостока.
Серия ударов по Крыму заставила Кремль принять ответные меры.
Да, Россия развернула С-500, самую современную систему противоракетной обороны, для защиты Керченского моста на полуострове.
По словам Севилла, украинские удары – это "головная боль для Путина".
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