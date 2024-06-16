Сучасні ППО РФ безсилі проти старих західних ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

Сучасні ППО РФ безсилі проти старих західних ракет

ЗРК С-400
Джерело:  The Telegraph

Сучасні російські системи ППО не здатні протистояти старим західним ракетам. Цим користуються українські військові завдаючи ударів по стратегічних цілях країни-агресорки в окупованому Криму. 

Головні тези:

  • Українські військові використовують старі західні ракети для атак на стратегічні об'єкти в окупованому Криму, демонструючи вразливість сучасних російських систем ППО.
  • Західні крилаті ракети, такі як американські ATACMS та британські Storm Shadow, виявляються складнішими для перехоплення через використання стелс-технологій, порівняно з російськими ракетами.
  • Українці вдало оминають системи ППО типу С-300 і С-400, використовуючи кількісну перевагу та планування траєкторій ударів.
  • Серія ударів українських військових змусила Росію розгорнути найсучаснішу систему протиракетної оборони С-500 для захисту стратегічних об'єктів, що підкреслює важливість удосконалення систем оборони.
  • Невдачі російських систем ППО у відсічі старих західних ракет свідчать про потребу в постійному удосконаленні та адаптації до сучасних воєнних загроз.

Нові російські системи ППО виявились неефективними проти старих західних ракет

За інформацією журналістів видання, росіяни прийняли на озброєння ЗРК С-400 у 2007 році.

Ці комплекси є одними з найсучасніших на озброєнні Росії і коштують більше мільярда доларів.

Однак останні атаки українських військових продемонстрували, що ці ЗРК залишаються вразливими перед більш старими американськими ракетами, зокрема ATACMS, які перебувають на озброєнні армії США з 1986 року та британськими Storm Shadow, розробленими у середині 90-х років минулого століття.

Люди роками перебільшували значення російської протиповітряної оборони. Насправді за минулий час ми побачили, що вони не захистили сирійців у Сирії. Вони не захистили іранців в Ірані, а тепер вони не захистили росіян у Криму, - підкреслює директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Севілл.

Зазначається, що західні крилаті ракети перехопити складніше, ніж російські.

За словами доктора наук та спеціаліста з ракетних технологій в Університеті Осло Фабіана Хоффманна, західні ракети використовують стелс-технології.

Зокрема, британська Storm Shadow летить на низькій висоті, а спеціальна форма ускладнює її виявлення радарами.

Коли ракета наближається до кінця польоту, вона різко набирає висоту, а потім пікірує на ціль.

В ударах за допомогою Storm Shadows набагато більше планування. Українці справді планують ці траєкторії, вони ретельно прокладають їх, щоб обійти російські засоби ППО. Ми також бачимо, що російські оператори, схоже, не надто кваліфіковані. Зараз вони дуже методично і планомірно обходять ці системи ППО С-300 і С-400. І знають, що це розумно. Це саме те, що вони мають робити, і НАТО вчинило б так само, - підкреслює Хоффманн.

Метью Севілл зазначає, що атаки українських військових далекобійними ракетами супроводжуються використанням великої кількості БпЛА, що надає кількісну перевагу, яку дуже складно відбити російській протиповітряній обороні.

Росія, тим часом, була змушена розмістити свої озброєння більш компактно, з огляду на 1 тис кілометрову лінію фронту з Україною, а також необхідність захистити Калінінград, Кольський півострів, кордон з Фінляндією і східну частину країни, навколо Владивостока.

Українці зараз завдають ударів в усіх напрямках. У росіян є значні запаси різних видів зброї, але зараз їм доводиться ухвалювати важкі рішення щодо розстановки пріоритетів, - підкреслює Севілл.

Серія ударів по Криму змусила Кремль вжити заходів у відповідь.

Так, Росія розгорнула С-500, найсучаснішу систему протиракетної оборони, для захисту Керченського мосту на півострові.

За словами Севілла, українські удари - це "головний біль для Путіна".

Росіянам складніше базувати і запускати звідти літаки. Їм складніше зберігати там боєприпаси і постачати свої війська. І це, чесно кажучи, незручно, - пояснює аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як дозвіл бити по РФ та ППО допоможуть захистити Харків — відповідь аналітиків
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як удари ЗСУ по російській ППО вплинуть на оборону Криму — відповідь аналітиків
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?