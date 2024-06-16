Сучасні російські системи ППО не здатні протистояти старим західним ракетам. Цим користуються українські військові завдаючи ударів по стратегічних цілях країни-агресорки в окупованому Криму.
Головні тези:
- Українські військові використовують старі західні ракети для атак на стратегічні об'єкти в окупованому Криму, демонструючи вразливість сучасних російських систем ППО.
- Західні крилаті ракети, такі як американські ATACMS та британські Storm Shadow, виявляються складнішими для перехоплення через використання стелс-технологій, порівняно з російськими ракетами.
- Українці вдало оминають системи ППО типу С-300 і С-400, використовуючи кількісну перевагу та планування траєкторій ударів.
- Серія ударів українських військових змусила Росію розгорнути найсучаснішу систему протиракетної оборони С-500 для захисту стратегічних об'єктів, що підкреслює важливість удосконалення систем оборони.
- Невдачі російських систем ППО у відсічі старих західних ракет свідчать про потребу в постійному удосконаленні та адаптації до сучасних воєнних загроз.
Нові російські системи ППО виявились неефективними проти старих західних ракет
За інформацією журналістів видання, росіяни прийняли на озброєння ЗРК С-400 у 2007 році.
Ці комплекси є одними з найсучасніших на озброєнні Росії і коштують більше мільярда доларів.
Однак останні атаки українських військових продемонстрували, що ці ЗРК залишаються вразливими перед більш старими американськими ракетами, зокрема ATACMS, які перебувають на озброєнні армії США з 1986 року та британськими Storm Shadow, розробленими у середині 90-х років минулого століття.
Зазначається, що західні крилаті ракети перехопити складніше, ніж російські.
За словами доктора наук та спеціаліста з ракетних технологій в Університеті Осло Фабіана Хоффманна, західні ракети використовують стелс-технології.
Зокрема, британська Storm Shadow летить на низькій висоті, а спеціальна форма ускладнює її виявлення радарами.
Коли ракета наближається до кінця польоту, вона різко набирає висоту, а потім пікірує на ціль.
Метью Севілл зазначає, що атаки українських військових далекобійними ракетами супроводжуються використанням великої кількості БпЛА, що надає кількісну перевагу, яку дуже складно відбити російській протиповітряній обороні.
Росія, тим часом, була змушена розмістити свої озброєння більш компактно, з огляду на 1 тис кілометрову лінію фронту з Україною, а також необхідність захистити Калінінград, Кольський півострів, кордон з Фінляндією і східну частину країни, навколо Владивостока.
Серія ударів по Криму змусила Кремль вжити заходів у відповідь.
Так, Росія розгорнула С-500, найсучаснішу систему протиракетної оборони, для захисту Керченського мосту на півострові.
За словами Севілла, українські удари - це "головний біль для Путіна".
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