Сучасні російські системи ППО не здатні протистояти старим західним ракетам. Цим користуються українські військові завдаючи ударів по стратегічних цілях країни-агресорки в окупованому Криму.

Нові російські системи ППО виявились неефективними проти старих західних ракет

За інформацією журналістів видання, росіяни прийняли на озброєння ЗРК С-400 у 2007 році.

Ці комплекси є одними з найсучасніших на озброєнні Росії і коштують більше мільярда доларів.

Однак останні атаки українських військових продемонстрували, що ці ЗРК залишаються вразливими перед більш старими американськими ракетами, зокрема ATACMS, які перебувають на озброєнні армії США з 1986 року та британськими Storm Shadow, розробленими у середині 90-х років минулого століття.

Люди роками перебільшували значення російської протиповітряної оборони. Насправді за минулий час ми побачили, що вони не захистили сирійців у Сирії. Вони не захистили іранців в Ірані, а тепер вони не захистили росіян у Криму, - підкреслює директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Севілл. Поширити

Зазначається, що західні крилаті ракети перехопити складніше, ніж російські.

За словами доктора наук та спеціаліста з ракетних технологій в Університеті Осло Фабіана Хоффманна, західні ракети використовують стелс-технології.

Зокрема, британська Storm Shadow летить на низькій висоті, а спеціальна форма ускладнює її виявлення радарами.

Коли ракета наближається до кінця польоту, вона різко набирає висоту, а потім пікірує на ціль.

В ударах за допомогою Storm Shadows набагато більше планування. Українці справді планують ці траєкторії, вони ретельно прокладають їх, щоб обійти російські засоби ППО. Ми також бачимо, що російські оператори, схоже, не надто кваліфіковані. Зараз вони дуже методично і планомірно обходять ці системи ППО С-300 і С-400. І знають, що це розумно. Це саме те, що вони мають робити, і НАТО вчинило б так само, - підкреслює Хоффманн. Поширити

Метью Севілл зазначає, що атаки українських військових далекобійними ракетами супроводжуються використанням великої кількості БпЛА, що надає кількісну перевагу, яку дуже складно відбити російській протиповітряній обороні.

Росія, тим часом, була змушена розмістити свої озброєння більш компактно, з огляду на 1 тис кілометрову лінію фронту з Україною, а також необхідність захистити Калінінград, Кольський півострів, кордон з Фінляндією і східну частину країни, навколо Владивостока.

Українці зараз завдають ударів в усіх напрямках. У росіян є значні запаси різних видів зброї, але зараз їм доводиться ухвалювати важкі рішення щодо розстановки пріоритетів, - підкреслює Севілл. Поширити

Серія ударів по Криму змусила Кремль вжити заходів у відповідь.

Так, Росія розгорнула С-500, найсучаснішу систему протиракетної оборони, для захисту Керченського мосту на півострові.

За словами Севілла, українські удари - це "головний біль для Путіна".