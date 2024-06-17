У ЗСУ назвали кількість знищених за 2 місяці у Криму систем ППО Росії

СтратКом ЗСУ підготував інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму за останні два місяці 2024 року.

ЗСУ уразили у Криму близько 15 систем ППО армії РФ

Станом на 17.06.2024 загальна кількість окремо уражених систем ППО у Криму — близько 15.

Зокрема уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем.

Ліквідовано понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.

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Нові російські системи ППО виявились неефективними проти старих західних ракет

За інформацією журналістів видання, росіяни прийняли на озброєння ЗРК С-400 у 2007 році.

Ці комплекси є одними з найсучасніших на озброєнні Росії та коштують більше мільярда доларів.

Однак останні атаки українських військових продемонстрували, що ці ЗРК залишаються вразливими перед більш старими американськими ракетами, зокрема ATACMS, які перебувають на озброєнні армії США з 1986 року та британськими Storm Shadow, розробленими у середині 90-х років минулого століття.