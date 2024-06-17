У ЗСУ назвали кількість знищених за 2 місяці у Криму систем ППО Росії

СтратКом ЗСУ підготував інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму за останні два місяці 2024 року.
Головні тези:
- Збройні Сили України за два місяці знищили в Криму близько 15 систем ППО Росії, включаючи дивізіони С-300, С-350, С-400.
- Українські військові продовжують інтенсивні операції й підтверджують невідповідність російської техніки на фоні застосування західних ракет, таких як ATACMS та Storm Shadow.
- Російські ЗРК С-400, вартістю більше мільярда доларів, виявилися неефективними проти старіших західних ракет, які використовує армія США з 1986 року.
- Директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил зауважив, що російська протиповітряна оборона не здатна ефективно захищати та надійно обороняти території.
- Останні події в Криму ще раз підтвердили, що російські системи ППО не відповідають сучасним вимогам бойового стану та можуть залишатися вразливими перед застарілими, але ефективними ракетами Заходу.
ЗСУ уразили у Криму близько 15 систем ППО армії РФ
Станом на 17.06.2024 загальна кількість окремо уражених систем ППО у Криму — близько 15.
Зокрема уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем.
Ліквідовано понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.
Нові російські системи ППО виявились неефективними проти старих західних ракет
За інформацією журналістів видання, росіяни прийняли на озброєння ЗРК С-400 у 2007 році.
Ці комплекси є одними з найсучасніших на озброєнні Росії та коштують більше мільярда доларів.
Однак останні атаки українських військових продемонстрували, що ці ЗРК залишаються вразливими перед більш старими американськими ракетами, зокрема ATACMS, які перебувають на озброєнні армії США з 1986 року та британськими Storm Shadow, розробленими у середині 90-х років минулого століття.
Люди роками перебільшували значення російської протиповітряної оборони. Насправді за минулий час ми побачили, що вони не захистили сирійців у Сирії. Вони не захистили іранців в Ірані, а тепер вони не захистили росіян у Криму, — підкреслює директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Севілл.
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