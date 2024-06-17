ВСУ отразили 32 атаки армии РФ на Покровском направлении фронта

Не уменьшается давление российских оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать оборону ВСУ недалеко от Евгеньевки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.
Главные тезисы
- Российские оккупанты уже 32 раза пытались прорвать оборону на Покровском направлении, но ВСУ отразили все атаки.
- На других направлениях также зафиксированы боевые действия, однако украинские воины эффективно противостоят попыткам прорыва оккупантов.
- Вражеские атаки сопровождаются активным использованием авиации, но защитники Украины успешно сдерживают врага.
- Украинские военные нанесли врагу ощутимые потери, уничтожая технику и отбивая атаки.
- Ситуация на фронте динамична, однако ВСУ продолжают устойчиво держать оборонные рубежи, не допуская прорыва врага.
Текущая ситуация на направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Ситуация почти вдоль всей линии столкновения динамична. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении. Наши защитники стойко удерживают занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.
В течение текущих суток произошло 79 боевых столкновений.
На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боеприкосновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцев — идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери.
На Купянском направлении по состоянию на данный момент Силы обороны уже отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две продолжаются.
Жестокие бои идут на Лиманском направлении. На сегодня, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. У последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами. Еще две вражеские атаки продолжаются у Грековки. Наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.
На Краматорском направлении враг провел четыре атаки недалеко от Григоровки, Клищиевки и Нового. Две из них продолжаются. У микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом — били НАРами.
Не уменьшается давление оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются. Российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую. К настоящему времени нанесли всего 6 авиаударов.
Враг за сегодня нарастил до девяти атак на Кураховском направлении. Шесть отразили наши защитники. Возле Красногоровки оккупанты продолжают давить — идут бои на трех локациях
На Времивском направлении противник при поддержке авиации четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Пока украинские воины отбивают две из указанных атак.
В других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Защитники Украины эффективно противодействуют попыткам оккупантов прорвать наши оборонные рубежи.
Что известно об успехах украинских военных на фронте
Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия, занимаем их огневые позиции и выбиваем из рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамична, отмечает Волошин.
Он подчеркнул, что на отдельных участках украинские военные контратаками заставляют российских оккупантов переходить к обороне.
При этом Волошин отрицал острую нехватку артиллерийских боеприпасов у украинских военных.
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