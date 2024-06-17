ВСУ отразили 32 атаки армии РФ на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Ситуация почти вдоль всей линии столкновения динамична. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении. Наши защитники стойко удерживают занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

В течение текущих суток произошло 79 боевых столкновений.

Жестокие бои идут на Лиманском направлении. На сегодня, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. У последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами. Еще две вражеские атаки продолжаются у Грековки. Наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

На Купянском направлении по состоянию на данный момент Силы обороны уже отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две продолжаются.

На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боеприкосновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцев — идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери.

На Краматорском направлении враг провел четыре атаки недалеко от Григоровки, Клищиевки и Нового. Две из них продолжаются. У микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом — били НАРами.

Не уменьшается давление оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются. Российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую. К настоящему времени нанесли всего 6 авиаударов.

Враг за сегодня нарастил до девяти атак на Кураховском направлении. Шесть отразили наши защитники. Возле Красногоровки оккупанты продолжают давить — идут бои на трех локациях