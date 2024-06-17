По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные имеют успехи в контратаках и заставляют российских оккупантов на отдельных участках переходить к обороне.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно контратакуют и заставляют российских оккупантов переходить к обороне.
- Осуществляется разумное использование артиллерийских боеприпасов, что позволяет успешно отражать вражеские атаки.
- За считанные дни украинские силы ликвидировали значительное количество вражеских захватчиков и уничтожили их технику и амуницию на фронте.
- Бои продолжаются в различных районах Харьковщины, Донецкой области, Луганщины и Херсонщины с значительными потерями для оккупационной армии.
- Спикер подчеркнул, что украинские военные преобладают качественно, тратя с умом каждый снаряд в цель, подчеркивая динамичность тактической ситуации на фронте.
Что известно об успехах украинских военных на фронте
Он подчеркнул, что на отдельных участках украинские военные контратаками заставляют российских окупантов переходить к обороне.
При этом Волошин отрицал острую нехватку артиллерийских боеприпасов у украинских военных.
По информации Волошина, только в течение 16 июня на востоке Украины было ликвидировано более 960 российских захватчиков, 2 танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.
Кроме того, как подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица", было уничтожено 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.
В то же время, по его словам, враг донимает авиацию, которая сбрасывает авиабомбы.
Что говорят в Генштабе
В строительстве Генштаба по состоянию на 13:00 17 июня отмечается, с начала суток украинские военные 52 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
В частности, произошло 4 боестолкновения в Волчанске Харьковской области. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации.
В районе Купянска украинскими военными с начала суток были отбиты 4 вражеских атаки.
Бои продолжались у Песчаного, Грековки и Макеевки. Оккупационная армия понесла потери и отступила.
В направлении Северска враг пытался прорвать оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Иванодарьевка и Роздоловка. Там продолжаются бои.
Отражена вражеская атака в районе Выемки.
В районе Покровска продолжаются боевые действия на восьми участках вблизи Новоалександровки и Евгеньевки. Всего здесь произошло уже 20 атак.
В направлении Курахово с начала суток идут бои вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки. Зафиксировано 5 вражеских атак.
Идет еще один бой в районе Красногоровки.
Российские захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского.
Еще одну безуспешную атаку враг провел на левобережье Днепра в Херсонской области.
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