По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные имеют успехи в контратаках и заставляют российских оккупантов на отдельных участках переходить к обороне.

Что известно об успехах украинских военных на фронте

Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия, занимаем их огневые позиции и выбиваем из рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамична, – отмечает Волошин. Поделиться

Он подчеркнул, что на отдельных участках украинские военные контратаками заставляют российских окупантов переходить к обороне.

При этом Волошин отрицал острую нехватку артиллерийских боеприпасов у украинских военных.

На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они преобладали раньше количественно, но наши ВСУ преобладают качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд - в цель, - отметил спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

По информации Волошина, только в течение 16 июня на востоке Украины было ликвидировано более 960 российских захватчиков, 2 танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, как подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица", было уничтожено 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

В то же время, по его словам, враг донимает авиацию, которая сбрасывает авиабомбы.

Только за май вражеская авиация сбросила более 3 тыс. 200 КАБ по всей территории Украины. А только с начала июня - более 1 тыс. 50 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам, - подчеркнул Волошин. Поделиться

Что говорят в Генштабе

В строительстве Генштаба по состоянию на 13:00 17 июня отмечается, с начала суток украинские военные 52 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

В частности, произошло 4 боестолкновения в Волчанске Харьковской области. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации.

В районе Купянска украинскими военными с начала суток были отбиты 4 вражеских атаки.

Бои продолжались у Песчаного, Грековки и Макеевки. Оккупационная армия понесла потери и отступила.

В направлении Северска враг пытался прорвать оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Иванодарьевка и Роздоловка. Там продолжаются бои.

Отражена вражеская атака в районе Выемки.

В районе Покровска продолжаются боевые действия на восьми участках вблизи Новоалександровки и Евгеньевки. Всего здесь произошло уже 20 атак.

В направлении Курахово с начала суток идут бои вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки. Зафиксировано 5 вражеских атак.

Идет еще один бой в районе Красногоровки.

Российские захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского.

Еще одну безуспешную атаку враг провел на левобережье Днепра в Херсонской области.